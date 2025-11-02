L’aventure est déjà terminée.

Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton. Parti coacher outre-manche cet été après de beaux passages sur les bancs de Reims puis Lens, le technicien devra patienter avant de se faire adopter par l’Angleterre. Il n’aura en effet tenu que treize journées sur le banc des Saints, qui ont officialisé son départ ce dimanche, au lendemain d’un nouveau revers contre Preston North End (0-2).

We can confirm that we have this evening parted ways with Men’s First Team Manager Will Still. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 2, 2025

Southampton occupe actuellement la 21e place de Championship (sur 24) avec douze points et n’a plus gagné depuis cinq matchs. « Le Southampton Football Club confirme que nous nous sommes séparés ce soir de Will Still, l’entraîneur de l’équipe première masculine, peut-on lire dans le communiqué. Ruben Martinez, Clément Lemaitre et Carl Martin ont également quitté leurs fonctions au sein du club » et que « l’entraîneur en chef de l’équipe masculine des moins de 21 ans, Tonda Eckert, assurera l’intérim. »

Le pire dans tout ça, c’est que Lens ne regrette aucunement son départ.

