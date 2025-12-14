S’abonner au mag
  • Serie A
  • J15
  • AC Milan-Sassuolo (2-2)

L’AC Milan freiné par Sassuolo

  AC Milan 2-2 Sassuolo

Buts : Bartesaghi (34e et 47e) pour Milan // Koné (13e) et Laurienté (77e) pour Sassuolo 

Changement de leader en Serie A ?

Leader du championnat avant cette 15e journée, l’AC Milan pourrait bien perdre son fauteuil ce dimanche. La faute à un match nul contre Sassuolo à San Siro (2-2) alors que les hommes de Massimiliano Allegri restaient sur 3 succès consécutifs en championnat.

Promu de Serie B, Sassuolo ne fait pas tache dans cette Serie A cette saison. Loin de là, même. Preuve en est avec cette ouverture du score d’Ismaël Koné – prêté par l’OM – à la suite d’un joli triangle entre Nemanja Matić, Andrea Pinamonti et donc Koné qui termine de l’extérieur du pied (0-1, 13e).

Le joker Armand Laurienté

Surpris, l’AC Milan va revenir dans le match grâce à un buteur inattendu : Davide Bartesaghi. Le latéral gauche milanais n’avait jamais inscrit le moindre but en pro avant ce dimanche 14 décembre. C’est pourtant lui qui est à la conclusion d’un centre de Loftus-Cheek (1-1, 34e). Et c’est encore lui qui est trouvé parfaitement par Christopher Nkunku au retour des vestiaires (2-1, 46e).

Le plus dur semble fait pour l’AC Milan qui se voit refuser un but pour une position de hors-jeu d’Adrien Rabiot (66e). Mais c’était compter sans l’entrée en jeu d’Armand Laurienté et une nouvelle action collective de grande classe de Sassuolo qui voit l’ancien Lorientais égaliser (2-2, 77e). Laurienté aurait même pu doubler la mise, mais sa frappe rebondit sur le poteau pour le plus grand plaisir de Mike Maignan, totalement battu (88e).

L’AC Milan a-t-il perdu 2 points ? Ou a-t-il gagné 1 point ? Vous avez la journée pour répondre à la question. Le temps que le Napoli et/ou l’Inter dépasse Milan au classement.

En Coupe, l’AC Milan colle une rouste au Sassuolo... de Fabio Grosso

SO

