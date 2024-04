Milan arrache un nul inespéré à Sassuolo

Sassuolo 3-3 Milan

Buts : Pinamonti (4e), Laurienté (10e et 53e) pour Sassuolo // Leão (20e), Jović (59e) et Okafor (84e) pour Milan

Un nul à la saveur de victoire pour Milan.

Menés presque toute la rencontre, les Milanais ont réussi à gratter un point miraculeux sur la pelouse de Sassuolo ce dimanche (1-1), ce qui les rapproche toujours plus d’une deuxième place au classement final. Les locaux ont vite pris le contrôle du match, grâce à une brillante demi-volée d’Andrea Pinamonti, qui a laissé Marco Sportiello sur place (4e). Armand Laurienté, qui a retrouvé le chemin des filets la semaine passée face à la Salernitana après de longs mois de disette, a ensuite creusé l’écart en prenant de vitesse Alessandro Florenzi, avant de conclure en deux temps (10e). Comme souvent, la réaction milanaise est venue de Rafael Leão, au bout d’un slalom individuel dont il a le secret (20e).

La seconde période a été tout aussi mouvementée, lancée par le deuxième pion de Laurienté, d’un joli enroulé du droit (53e). Mais les gars de Stefano Pioli avaient de la ressource : après un extérieur du pied de Leão boxé par Andrea Consigli, Luka Jović passait par là et conclut dans le but vide (59e). Milan croit même revenir rapidement à hauteur grâce à Samuel Chukwueze, avant de voir le but annulé par la VAR pour un hors-jeu (63e), et il lui faut attendre Noah Okafor, tout juste entré en jeu, bien placé pour terminer un jeu de flipper dans la surface adverse d’une volée spontanée (84e). Sassuolo pourra s’en vouloir, puisqu’il y avait la possibilité de sortir de la zone rouge en cas de succès, mais ce sera bel et bien la 19e place pour finir le week-end.

Pour Milan, c’est une journée pour du beurre, puisque ni la Juve ni Bologne n’ont réussi à faire mieux qu’un nul, et cela fait donc toujours six points d’avance sur le pied du podium.

