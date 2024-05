11 ans après, Sassuolo redescend en Serie B

Sassuolo 0-2 Cagliari

Buts : Prati (71e) et Lapadula (90e+1)

Et ce que beaucoup craignaient est arrivé.

Déjà en mauvaise posture dans la lutte pour le maintien, Sassuolo a détruit toutes ses chances de survie lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A en s’inclinant à domicile contre Cagliari. Avec 29 points au compteur et un seul match à disputer, les locaux ne peuvent en effet plus rattraper Empoli (dix-huitième) ou Frosinone (dix-septième) qui disposent de quatre unités d’avance.

La victoire des Sardes a mis longtemps à se dessiner, le jeune Matteo Prati n’ouvrant le score qu’à vingt minutes du terme et Gianluca Lapadula signant le break dans le temps additionnel. Pour ne rien arranger, Matheus Henrique a laissé le relégable (et désormais relégué) en infériorité numérique.

Onze ans que les Neroverdi tapaient la balle dans l’élite, onze ans qu’ils n’avaient plus goûté à la deuxième division italienne…