Euro 2000, Bastia 1978, France 2018… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de juin !

#1 – Policier anglais surveillant des supporters de Leeds, 1970

À Elland Road, stade de Leeds United, l’ambiance est à son paroxysme en ce 5 septembre 1970. À telle enseigne qu’un bobby anglais surveille attentivement et de près les supporters de Leeds lors du match contre Chelsea, terminé par une victoire 1-0 des locaux. En arrière-plan, la foule exulte, brandissant des écharpes et manifestant une passion débordante pour son équipe. Ce cliché en noir et blanc capture un moment historique de la Premier League, quand chaque match était un spectacle de ferveur et d’engagement. L’attitude vigilante du policier contraste avec la joie débridée des supporters, indispensable pour s’assurer que le show dans les tribunes n’empiète pas sur le bon déroulement du match.

#2 – Photo de l’équipe de France, Finale 2018

Que dire de cette équipe qui nous a tous fait vibrer. Ce 15 juillet 2018, notre équipe de France doit gagner sa finale face à la Croatie pour obtenir cette 2e étoile tant convoitée. Didier Deschamps aligne donc ce qu’il a de mieux : Hugo Lloris, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Une équipe qui a sorti l’Argentine en 8es (4-3), muselé les Uruguayens en quarts de finale (2-0), écœuré les Belges en demi-finales (1-0). Il ne reste qu’une dernière étape pour atteindre le Graal. La suite, on la connaît : une large victoire (4-2) face à une équipe de Croatie impuissante devant nos Français jouant leur meilleur football.

#3 – Photo d’équipe des Bleus, Finale Euro 2000

Il y a des moments où le football livre des leçons de vie. Et ce fameux France – Italie, au soir du 2 juillet 2000, en est une. Les Italiens vont apprendre ce jour-là que rien n’est jamais acquis d’avance dans la vie. Et accessoirement que les bouteilles de champagne se rebouchent. Les Bleus sont menés 1-0 par les Transalpins, il reste moins d’une minute dans le temps additionnel, les Italiens font déjà la fête sur le banc, plus personne n’y croit… Mais cette équipe, qui est sûrement l’un des plus forts collectifs que l’équipe de France ait jamais connus, avec un onze titulaire composé de Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Thierry Henry, Zinédine Zidane, Youri Djorkaeff et Christophe Dugarry, créera l’exploit de marquer à la 94e minute à la suite d’une frappe limpide de Sylvain Wiltord, entré en cours de jeu. C’est Trezeguet qui marquera ensuite le but en or et offrira son deuxième Euro à l’équipe de France, remettant ainsi les Italiens à leur place de la meilleure des manières.

#4 – Enfants sud-africains jouant au football, 2010

Sur cette photo prise le 10 avril 2010 à Milnerton, en banlieue du Cap en Afrique du Sud, un groupe d’enfants s’adonne à un match de football improvisé sur un terrain de sable. Leurs sourires radieux illustrent la pure joie de faire du football pour pallier les défis quotidiens de leur environnement. Malgré des vêtements modestes et des infrastructures limitées, ces jeunes montrent une résilience et une passion pour le jeu qui sont véritablement inspirantes. Leur énergie et leur enthousiasme rappellent l’importance du sport comme moyen de rassembler les communautés et de semer l’espoir dans les cœurs des jeunes générations.

Bonus T-shirt :

Nous vous présentons aussi un tout nouveau textile de notre collection On Tour. Celui-ci célèbre la splendide campagne européenne de Bastia pendant la saison 1977-1978, qui les a vus se hisser jusqu’en finale de Coupe UEFA face au PSV Eindhoven. Sur leur chemin, les Corses ont notamment battu le Sporting, Newcastle et le Torino. La finale en aller et retour sera, elle, à sens presque unique pour les Hollandais, le Sporting Bastia ne réussissant pas à tirer son épingle du jeu.

