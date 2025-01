Manor Solomon a signé à Leeds… grâce à sa fiancée

J’irais où tu iras, même à Leeds.

Manor Solomon a connu un début de carrière assez mouvementé. Il signe au Shakhtar Donetsk à seulement 19 ans en janvier 2019. Sa deuxième saison est interrompue par la pandémie de Covid-19. Il réalise une troisième saison pleine et aboutie, mais sa quatrième année à Donetsk est interrompue par l’invasion russe en Ukraine de février 2022.

Le gouvernement israélien avait même fourni une voiture au joueur pour qu’il puisse fuir le pays. Si seulement ça s’arrêtait là. À la suite d’un prêt à Fulham, il signe en tant qu’agent libre à Tottenham en juillet 2023. Il réalise un début de saison convaincant dans l’équipe séduisante d’Ange Postecoglou mais il contracte une blessure au ménisque début octobre qui l’éloigne des terrains jusqu’à la fin de saison.

L’ailier israélien s’est relancé à Leeds cet été. Il n’était pourtant pas partant à l’origine pour rejoindre la Championship, surtout après une longue blessure, comme il l’explique dans les colonnes de The Athletic. Sa copine, Dana Voshina, est celle qui l’a convaincu de signer à Leeds United. « Elle m’a poussé (à signer à Leeds) parce que notre objectif est de rester en Angleterre, de retourner en Premier League, pose-t-il. Elle m’a dit ‘Ok, ce n’est pas Londres. On ne sera pas avec nos amis mais je suis certain que Leeds est un bon endroit.’ Après avoir signé, je lui ai dit : ‘Merci’. »

