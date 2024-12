Un joueur de Championship expulsé pour sa célébration

Tout se perd en Angleterre…

À l’instar des équipes de Premier League, ce 26 décembre était synonyme de Boxing Day pour les équipes de Championship, la deuxième division anglaise. Rapidement menés au score par Portsmouth sur leur terrain ce jeudi, les joueurs de Watford ont réussi à inverser la vapeur (victoire 2-1), grâce à un but de Rocco Vata en toute fin de match (90e+5), leur permettant de grimper à la sixième place du classement. De quoi donner des idées à Kwdwo Baah (21 ans). Devant les joueurs adverses, le jeune attaquant allemand s’est en effet offert une danse bien connue des amateurs de Fortnite – le fameux « Take the L » – sautant sur place, en mimant le « L » de « loser ».

Watford’s Kwadwo Baah really hit the ‘Take the L’ Fortnite dance and got sent off 💀 pic.twitter.com/H95AYdy8SN

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 26, 2024