Wayne Rooney : « Même mes U18 n’auraient pas pris six buts »

Wayne rouillé.

Prendre six buts, c’est déjà dur à encaisser. Mais entendre son coach sous-entendre que les U18 auraient fait mieux, c’est comme cette prof qui dit que vous êtes la pire classe qu’elle a jamais eue. On sait tous que c’est faux, mais ce n’est jamais marrant. Après la claque 6-1 subie à Norwich, Wayne Rooney n’a pas mâché ses mots : « Je pourrais aligner les moins de 18 ans, et eux au moins n’en prendraient pas six », rapporte la BBC. Ambiance.

Une équipe en argile

Depuis son arrivée à Plymouth Argyle en Championship cet été, Rooney galère autant qu’un attaquant isolé dans une défense à cinq. Aucune victoire à l’extérieur, seulement deux petits nuls en neuf matchs loin de Home Park, et une 20e place (sur 25) dangereusement proche de la zone rouge. Contre Norwich, les Pilgrims n’ont pas été à la hauteur selon leur entraîneur, qui pointe les blessures – le capitaine Joe Edwards, le gardien Connor Hazard, ou encore les attaquants Morgan Whittaker et Muhamed Tijani – mais refuse de s’en servir comme excuse.

« Si les joueurs veulent intégrer l’équipe et y rester, ils doivent faire bien mieux que ça », a balancé le coach de 39 ans, en colère, frustré, et apparemment prêt à secouer ses troupes dans les prochaines 48 heures. Rooney cherche toujours l’explication à ces non-performances récurrentes, particulièrement en déplacement : « Je gère ça, mais il faut qu’on trouve une solution rapidement. »

En attendant, il a aussi pensé aux supporters : « [Faire] tout ce chemin pour soutenir l’équipe. Voir une telle performance et un tel résultat, c’est forcément décevant. »

