La légende de l’arbitrage Michel Vautrot agressée et dépouillée dans le Doubs

Carton rouge pour les voleurs.

Selon une information rapportée par le quotidien L’Est républicain, Michel Vautrot a été agressé ce mercredi 26 mars à la sortie d’un restaurant de Saint-Vit dans le Doubs. Le malfrat en avait visiblement après le pendentif en or représentant un sifflet qu’arborait autour du cou celui qui a été désigné deux fois meilleur arbitre du monde en 1988 et 1989.

Un pendentif avec une forte valeur sentimentale

Désormais âgé de 79 ans, l’ancien arbitre international a expliqué dans les colonnes du quotidien doubien l’importance de l’objet dérobé : « Cela faisait 62 ans que je l’enlevais tous les soirs avant d’aller me coucher. La chaîne, je m’en fous, mais ce sifflet… C’est ma mère qui me l’avait offert quand j’étais adolescent et que je commençais à arbitrer. Elle m’avait dit : “Je te l’offre pour que ça te porte chance.” »

L’arbitre de la finale de l’Euro 1988 a également témoigné de la rapidité et de la violence de l’agression. Son agresseur l’aurait abordé à la sortie du restaurant en faisant semblant de vouloir lui serrer la main, avant de l’empoigner et de lui arracher le médaillon qu’il appelle « [s]on talisman ». Deux jeunes automobilistes auraient tenté de prendre en course le fugitif avant de l’intercepter et de prévenir les gendarmes, mais le malfaiteur aurait réussi à s’extirper et à s’évaporer dans la nature. Désemparé, le septuagénaire parvient tout de même à relativiser son sort.

Foutue poussière dans l’œil.

