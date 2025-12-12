S’abonner au mag
Le Mans continue sa folle série, Nancy sort la tête de l'eau

AL
Entre Patrick Videira et Patrick Vieira, l’un réussit mieux son année 2025 que l’autre.

Cela fait désormais trois mois jour pour jour que Le Mans ne sait plus à quoi ressemble le goût de la défaite. Les joueurs de Patrick Videira ont enchaîné ce vendredi soir un quatorzième match sans perdre, toutes compétitions confondues. À Annecy, ils ont dû batailler mais ils l’ont emporté après avoir pourtant été rejoint au score au retour des vestiaires (1-2). Les échauffourées de la fin de la rencontre ne brideront pas le bonheur des Manceaux : les voilà deuxièmes de Ligue 2, provisoirement devant Saint-Etienne, et seulement à deux longueurs de Troyes.

Une bouffée d’oxygène pour Amiens également sur le terrain de Pau, glanée grâce à un penalty au bout du temps additionnel, transformé par Kylian Kaïboué (1-2). Les Amiénois quittent la zone rouge et les Palois manquent eux une belle occasion de s’approcher du podium. Ce qu’a réussi à faire en revanche Dunkerque après sa victoire à Laval, rendue possible par le doublé de Thomas Robinet (1-2).

Dans le ventre mou, Rodez a disposé de Guingamp, réduit à dix dès la première période, et qui enchaîne un deuxième revers de suite (2-1). Il fallait un réveil à Nancy, qui restait sur quatre défaites consécutives, et il est arrivé ce vendredi avec une victoire à domicile contre Clermont, concurrent au maintien (1-0), avec un but de l’ancien Rennais Jérémy Gélin.

En attendant de voir les locomotives stéphanoises et troyennes en piste ce samedi et lundi.

Annecy 1-2 Le Mans

Buts : Larose (52e) pour Annecy // Rabillard (20e, SP) et Yohou (61e) pour Le Mans

Laval 1-2 Dunkerque

Buts : Clavreul (18e) pour Laval // Robinet (35e, SP et 58e) pour Dunkerque

Exclusion : Tavares (44e) pour Laval

Nancy 1-0 Clermont

But : Gélin (36e) pour Nancy

Pau 1-2 Amiens

Buts : Versini (57e) pour Pau // Hamache (20e) et Kaïboué (90e+5) pour Amiens

Rodez 2-1 Guingamp

Buts : Lipinski (39e) et Baldé (73e, SP) pour Rodez // Kielt (87e, SP) pour Guingamp

Exclusion : Hatchi (33e) pour Guingamp

AL

