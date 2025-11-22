Saint-Étienne enfonce Nancy et continue de grimper

Saint-Étienne 2-1 Nancy

Buts : Cardona (27e), Tardieu (51e, SP) pour les Verts // Bokangu (58e, sp) pour l’ASNL

La dernière fois que Saint-Étienne et Nancy s’étaient affrontés en Ligue 2, c’était en 2004. Et la dernière fois tout court, c’était en 2017. Autant dire que ce Topspiel de Ligue 2 avait des allures de retrouvailles à ne pas manquer. Mission accomplie pour les Verts qui s’imposent sans forcer et profitent du faux pas du Red Star contre Clermont plus tôt ce samedi après-midi pour continuer de grimper au classement. Les hommes d’Eirik Horneland sont désormais dauphins de l’ESTAC, qui ne compte plus que deux points d’avance.

Dans un froid polaire et devant un kop Sud fermé pour usage d’engins pyrotechniques, les Verts ont pris leur temps pour réchauffer l’atmosphère. Leur domination est récompensée à la demi-heure de jeu par un petit piqué d’Irvin Cardona, bien trouvé dans l’axe par Davitashvili. Le Géorgien aurait pu assurer un deuxième assist de suite si son service pour Florian Tardieu n’avait pas terminé en une frappe venue s’écraser sur le poteau.

À la pause, le Chaudron a recommencé à bouillir, et le brouet déborde carrément peu après le retour des vestiaires lorsque Tardieu fait le break sur penalty en prenant Basilio à contrepied. Pas de double peine pour la troupe nancéienne qui entretiendra maigrement l’espoir à 11 en réduisant la marque, sur penalty là encore, après une faute de main de Bernauer dans la surface. La transformation de Brandon Bokangu ne suffira pas : l’ASNL termine la rencontre avec une troisième défaite consécutive et compte désormais le même nombre de points (15) que Boulogne, barragiste.

Du côté de l’ASSE, ce deuxième succès de rang constitue une excellente mise en jambes avant le match de Coupe de France qui l’attend le week-end prochain. Les Verts se déplaceront… à Geoffroy-Guichard pour y affronter le petit Poucet de l’Union sportive Écotay-Moingt, pensionnaire de R3, dans un derby ligérien pour lequel plus de 16 000 billets ont déjà trouvé preneur.

Pas sûr que cela suffise pour rouvrir le kop Sud en revanche.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet