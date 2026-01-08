L'AC Milan arrache miraculeusement le nul face au Genoa

AC Milan 1-1 Genoa

Buts : Leão (90ᵉ+2) pour les Rossoneri // Colombo (28ᵉ) pour les Grifone.

La chatte à l’AC.

Menée durant quasiment toute la rencontre, l’AC Milan est parvenue à retourner la vapeur à la toute fin de la rencontre au terme d’un scénario fou (1-1). Tout a parfaitement commencé pour le 17ᵉ de Serie A. Avant même la demi-heure de jeu, Ruslan Malinovskyi adresse un centre téléguidé au second poteau pour Lorenzo Colombo, qui marque d’une frappe du pied droit à bout portant (0-1, 28ᵉ). Rafael Leão tente de sonner la révolte grâce à un beau geste à la retombée d’un centre mais Nicola Leali s’interpose avant que Youssouf Fofana ne manque le ballon alors que le but était vide (36ᵉ). Incapables d’égaliser malgré leur nette domination et douze tirs dont trois cadrés, les Rossoneri rentrent aux vestiaires logiquement frustrés.

Un but dans le temps additionnel et un penalty raté

Mais les sueurs froides ne font que commencer pour les hommes de Massimiliano Allegri. Suite à un but annulé de Christian Pulisic (60ᵉ), les Milanais font le siège sur les cages adverses mais ne parviennent pas à faire sauter le verrou. L’attaquant américain pense trouver la faille mais Nicola Leali s’illustre en sortant une parade décisive, sur sa droite (87ᵉ). Heureusement, dans le temps additionnel, Rafael Leão parvient à marquer de la tête sur un corner pour arracher le point du nul (1-1, 90ᵉ+2). Mais alors que l’on se dirige vers la fin de la rencontre et que malgré un sursaut de Niclas Füllkrug le point du nul semble assuré, Mikael Egill Ellertsson s’écroule au contact avec Davide Bartesaghi et obtient un penalty. Nicolae Stanciu a la balle de match au bout des crampons, mais sa frappe s’envole en tribunes (90ᵉ+9). Miraculée, l’AC Milan arrache un nul au bout du suspense face au Genoa et reste à trois longueurs du leader, l’Inter Milan.

Les Nerazzurri peuvent quand même se frotter les mains.

