Milan n’y arrive pas contre le Genoa

Theo Hernandez, Álvaro Morata, un certain Mario Balotelli…

Les bancs des remplaçants lors du Milan-Genoa comptant pour la seizième journée de Serie A affichaient de jolis noms, ce dimanche soir. Plus beaux que le spectacle proposé par les titulaires, en tout cas. Car sur le terrain, peu de joueurs ont su se mettre en évidence. Pour preuve, hormis Tijjani Reijnders, c’est Nicola Leali qui s’est montré le plus inspiré : face à des locaux timorés et peu en réussite, le gardien des visiteurs a sorti le grand jeu. Emerson Royal, Tammy Abraham, Samuel Chukwueze, Alejandro Jimenez… Tous ont vu le portier repousser leurs tentatives, ou l’ont senti tellement grand qu’ils ont visiblement eu peur de les cadrer.

La barre pour Morata

Même Morata, une fois entré en jeu, n’a pas trouvé la cible et n’a pu faire mieux qu’une frappe sur la barre transversale. En face, l’équipe de Patrick Vieira n’a quasiment rien proposé offensivement. Mais au moins, la bande du Français a su rester organisée et cohérente derrière. Si bien que ce point glané, en grande partie grâce à son dernier rempart, permet au treizième du classement de compter deux unités d’avance sur la zone rouge. Sept longueurs devant, en huitième position, Mike Maignan et ses collègues voient leurs ambitions de grandeur nationale s’éloigner week-end après week-end…

Attention, Paulo Fonseca !

