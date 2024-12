Manchester United enfonce encore un peu plus City dans la crise

Manchester City 1-2 Manchester United

Buts : Gvardiol (36e) pour Manchester City // Fernandes (88e SP) et Diallo (90e) pour Manchester United

Un jour sans fin. Difficile de savoir dans quel état physique et mental va se retrouver Pep Guardiola à la fin de l’année, mais une chose est sûre, les fêtes de Noël ne vont pas être joyeuses chez les Guardiola. Au bout du rouleau depuis deux mois, l’entraîneur catalan a dû avoir de nouveau envie de se griffer le visage après ce derby face à Manchester United lors duquel Manchester City, sans être brillant, menait au score avant d’encaisser deux buts en fin de match (1-2). Lors de leurs onze derniers matchs, les Citizens ont donc gagné qu’une seule fois et ont perdu deux fois contre Rúben Amorim, qui s’était imposé avec le Sporting Portugal en Ligue des champions. Alors non, Manchester United n’a pas été brillant, non, Manchester United n’est pas totalement guéri. Non, Manchester United n’est toujours pas dans la première partie de tableau en Premier League. Mais oui, Manchester United va mieux que son colocataire. Du moins d’ici le prochain match.

Zzzzzzzzz

Quand deux équipes malades en manque de résultat s’affrontent, cela peut donner deux possibilités : soit elles se lâchent et offrent du spectacle, soit elles ont peur et offrent un match fermé. Et pour le plus grand malheur des supporters présents à l’Etihad Stadium, c’est la deuxième option qui a été choisie. C’est bien simple, la première période a longtemps été une bataille du milieu avec aucune des deux équipes qui n’ose s’approcher du gardien adverse. Heureusement, Phil Foden – absent lors des trois derniers matchs de City – a décidé d’illuminer un peu la rencontre. Sauf qu’il manque le cadre à trois reprises (20e, 22e et 45e). Cela a le mérite de réveiller un peu ses coéquipiers, tout de même plus offensifs que leurs colocataires de Manchester, qui vont offrir un peu de bonheur aux supporters avec un centre contré de De Bruyne qui arrive sur la tête de Joško Gvardiol (1-0, 36e). Le 4e but du défenseur croate en Premier League cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de City derrière Haaland. En face, Manchester United, qui doit faire sans Rashford et Garnacho envoyés en tribunes par Amorim, manque de précision pour piquer en contre, et Amad Diallo manque le cadre (25e), tandis que Kobbie Mainoo – rapidement entré en jeu à la suite de la blessure de Mason Mount – a failli profiter d’un dégagement manqué de Haaland (41e).

L’Amorim time

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’un triste Kevin De Bruyne ont probablement repensé aux dernières rencontres lors desquelles ils se sont fait remonter dans les derniers instants. Et cette peur s’est fait ressentir dans leurs jambes, puisque les Citizens ont laissé le cuir à leur adversaire, qui n’en demandait pas tant. Un jeu dangereux qui aurait pu être fatal si Ederson – de nouveau titulaire – n’avait pas été impérial sur une tête du très remuant Amad Diallo (61e). Rare satisfaction de la saison du côté des Red Devils, l’ailier ivoirien a été l’homme de cette seconde période. D’abord en faisant souffrir Gvardiol par ses dribbles et sa vitesse. Mais surtout en interceptant une passe en retrait de Matheus Nunes qui tamponne Diallo en tentant de se rattraper. Maladroit sur un piqué quelques minutes plus tôt (73e), Bruno Fernandes ne manque, en revanche, pas le cadre sur le penalty offert par son compatriote (1-1, 88e). Touchés, les hommes de Guardiola vont finir par couler dans la foulée. Lancé en profondeur par Lisandro Martinez, Amad Diallo vient lober Ederson avant de pousser le cuir dans le but vide (1-2, 90e). Jusqu’au prochain derby, la ville de Manchester sera rouge. Tout comme le visage de Pep Guardiola.

Manchester City (3-4-3) : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol – Gündoğan (Savinho, 89e), Silva, Nunes, De Bruyne (Kovačić, 68e) – Doku (Grealish, 77e), Haaland, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.

Manchester United (3-4-3) : Onana – De Ligt (Yoro, 78e), Maguire, Martinez – Mazraoui (Antony, 78e), Ugarte, Fernandes, Dalot – Diallo (Lindelöf, 91e), Hojlund (Zirkzee, 78e), Mount (Mainoo, 14e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Revivez Manchester City - Manchester United (1-2)