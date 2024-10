Ballon d’or : quand Manchester City refuse de partager son jet avec son rival United

Désespérant.

Alors que la cérémonie du Ballon d’or aura lieu lundi prochain, Manchester United aurait sollicité son rival Manchester City pour que leurs deux joueurs nommés pour le trophée Kopa, Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo, puissent voyager dans le jet privé affrété par City pour la délégation des Skyblues. Une petit union entre les deux rivaux histoire de faire quelques économies mais aussi de penser un peu à la planète, selon le Daily Mail. La réponse des Citizens a été claire et nette : non.

Selon les dirigeants de City, il n’y aurait tout simplement plus de place dans l’avion. Il faut dire que le champion d’Angleterre va se déplacer en nombre avec pas moins de 9 membres représentés : Ruben Dias, Phil Foden, Erling Haaland, Rodri sont nommés pour le Ballon d’or; chez les joueuses : Yui Hasegawa, Lauren Hemp, Khadijia Shaw; Savinho pour le trophée Kopa et Pep Guardiola pour celui du meilleur entraîneur. Toujours selon le journal britannique, des arrangements devraient avoir lieu dans le futur, notamment pour le retour de trêves internationales des joueurs.

Une rivalité plus forte que l’écologie, donc.

