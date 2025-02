Liverpool fonce vers le titre, Arsenal piétine, Haaland plante

Le patron se rapproche de la couronne de champion.

Sans son coach Arne Slot, suspendu, Liverpool a remporté une victoire autoritaire contre Newcastle ce mercredi (2-0). Mohamed Salah n’a pas marqué, mais il a encore soigné ses stats en délivrant une passe décisive pour Alexis Mac Allister, buteur d’une frappe sans contrôle imparable dans la surface. Dominik Szoboszlai avait auparavant ouvert le score d’un tir rasant. En maîtrise, les Reds comptent maintenant 13 points d’avance, avec un match en plus, sur Arsenal, qui a subi une nouvelle déconvenue. Les Gunners n’ont pas réussi à surprendre Nottingham Forest (0-0) et voient leurs rêves de titre se réduire à peau de chagrin.

Haaland is back !

Simple spectateur contre le Real Madrid et Liverpool, Erling Haaland a retrouvé les pelouses, et le chemin du but, face à Tottenham (0-1). Servi sur un plateau par Jérémy Doku, le Norvégien en profite pour se rapprocher de Mohamed Salah au classement des buteurs (20, contre 25 pour le Pharaon), et Manchester City pour revenir dans le top 4, à un petit point du troisième, Nottingham. Les clubs mancuniens étaient à la fête ce mercredi soir, puisque Manchester United a retrouvé des couleurs contre le relégable Ipswich (3-2), malgré un cadeau de Patrick Dorgu pour Jaden Philogene et plus de 45 minutes en infériorité numérique. Les Red Devils grimpent à la 14e place et reviennent à neuf points du top 10.

Sortez les confettis !

Tottenham 0-1 Manchester City

But : Haaland (12e)

Liverpool 2-0 Newcastle

Buts : Szoboszlai (11e), Mac Allister (63e)

Nottingham 0-0 Arsenal

Manchester United 3-2 Ipswich

Buts : Morsy CSC (22e), De Ligt (26e), Maguire (47e) // Philogene (4e, 45e+2)

Expulsion : Dorgu (43e) pour les Red Devils

Brentford 1-1 Everton

But : Wissa (45e+4) // O’Brien (77e)

