Nouvelle vague d’arrestations dans le football turc

Pas de trêve de Noël pour les juges.

Ce vendredi, le parquet d’Istanbul a annoncé une nouvelle vague d’interpellations dans le scandale des paris truqués qui secoue le pays depuis plusieurs mois. « Des mandats d’arrêt ont été émis contre 29 personnes, dont 14 footballeurs, et 24 d’entre elles ont été placées en garde à vue », précise le communiqué du procureur.

Des gros noms interpellés

Parmi les interpellés figurent Erden Timur, ancien président de Galatasaray (photo), le vice-président d’Eyüpspor Fatih Kulaksiz, ainsi qu’un responsable (non-nommé) de la Fédération turque de football. Les enquêteurs leur reprochent « des flux de trésorerie entrants et sortants considérés comme liés aux paris, des soupçons de dissimulation de la provenance des fonds et des transactions financières inhabituelles ».

A l’origine du scandale, les suspects auraient parié sur des matchs qu’ils disputaient eux-mêmes, certains allant jusqu’à miser sur la victoire de l’équipe adverse. Le match Kasimpasa–Samsunspor, disputé en octobre 2024, serait notamment au cœur de l’enquête.

Il s’agit déjà de la troisième vague d’arrestations dans ce dossier tentaculaire. Le mois dernier, la Fédération turque avait suspendu, puis révoqué, près de 150 arbitres pour des faits similaires. Vingt-cinq joueurs de première division et près de 1000 autres évoluant dans les championnats inférieurs ont également été sanctionnés.

