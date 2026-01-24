S’abonner au mag

Naples envoie Noa Lang en Turquie

Naples envoie Noa Lang en Turquie

Un départ en Turquie à l’âge de 26 ans, c’est rarement bon signe. C’est pourtant la voie que vient d’emprunter ce bon vieux Noa Lang, dont le prêt à Galatasaray a été officialisé ce vendredi. Décevant à Naples, où il avait signé cet été contre 25 millions d’euros, l’insupportable Néerlandais (15 sélections, 3 réalisations) suit les traces de Victor Osimhen et file chez l’actuel leader de Süper Lig pour (au moins) six mois. Son comité d’accueil ? Pas un lion, mais un petit chat trop mignon.

Un prêt payant et une option d’achat

Et puisque Gala fait partie de ces clubs qui jouent cartes sur table, on apprend dans le communiqué que ce prêt coûtera deux millions d’euros au club turc et fait l’objet d’une option d’achat, mais aussi que le joueur touchera un salaire d’1,75 million d’euros net durant ces quelques mois sur les rives du Bosphore. Pas dégueu.

Qarabağ surprend Francfort à la dernière seconde, l’Atlético sans solutions à Galatasaray

