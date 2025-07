Victor Osimhen, un transfert de Gala

Dans le rayon des clauses cheloues qui accompagnent les signatures des contrats des footballeurs, il y a celles d’un milliard d’euros (Lamine Yamal ou Gavi confirment), celle permettant à Marco Verratti de peu s’entraîner au Qatar, celle autorisant Dennis Bergkamp à ne pas prendre d’avion, celle interdisant aux joueurs de tester le jet ski. Victor Osimhen s’est lui officiellement engagé à Galatasaray en échange d’une clause anti-serie A. Le club d’Istanbul ne doit pas vendre son attaquant à une équipe italienne avant 2027, sous peine de voir le prix d’achat de sa star doublé.

Officiellement à Galatasaray en échange de 75 millions d’euros, transfert le plus onéreux de l’histoire du foot turc, Victor Osimhen dispose de deux belles années pour prolonger son kif à Istanbul. Le Nigérian tourne le dos à Al-Hilal, Manchester United ou Chelsea pour devenir ce que le média turc Fotomaç qualifie de « transfert du siècle ». Mieux, il débarque le même jour qu’un certain Gheorghe Hagi, arrivé de Barcelone en 1996. Nollywood tient une nouvelle belle histoire.

À Gala, freed from desire

La passion turque a démarré l’été dernier. Victor Osimhen dégage de Naples avec perte (financière) et fracas. Il avait remporté le Scudetto en 2023, cinq ans après le traumatisme de la bande de Sarri en 2018 et surtout 33 ans après le dernier titre du club. Devenu une icône comme seuls les Napolitains sont capables d’en ériger, l’homme masqué a enchaîné avec une saison un peu moins bonne et est devenu indésirable. Naples attendait 100 millions d’euros de transfert, lui voulait partir, et la situation a dégénéré au point de ne même pas être inscrit sur la liste du club pour disputer le championnat. Au bout du garage et d’avoir affolé les rubriques mercato, Naples le prête une saison à Galatasaray.

Naples, ses quartiers espagnols, sa scaramanzia, ses nouvelles idoles, Giuntoli, et surtout cette fête grandiose qui s'y prépare. Reportage sur place, dans le nouveau So Foot qui sort aujourd'hui (avec @AdrienCandau ) pic.twitter.com/BSwQQliCKn — Andrea Chazy (@ChazyPro) April 6, 2023

Six mois après avoir dit à CBS être prêt pour gravir un « autre échelon » dans sa carrière, le Ballon d’or africain 2023 affole un pays où le compteur à décibels est comparable à l’Italie du sud, mais au niveau sportif oscillant entre la Belgique et la Tchéquie, selon le classement UEFA. À 26 ans, Osimhen reporte les questions autour de son potentiel sportif pour terminer meilleur buteur du championnat, établissant un nouveau record historique. Décisif plus d’une fois par match en moyenne, ses grandes chevauchées et ses coups de casque permettent aux Stambouliotes de remporter leur 25e titre de champion de Turquie, en plus de la coupe nationale.

Freed from Desire

« Je ne sais pas comment décrire mes sentiments. Je suis tellement excité, je suis de retour dans l’endroit que j’aime », a simplement déclaré le joueur à l’aéroport Atatürk mercredi, où un nombre record de personnes aurait afflué. Deux millions de dingues se sont en plus connectées en simultané sur YouTube pour suivre son arrivée sur le tarmac. Le Nigérian a tout pour marquer de son empreinte un championnat où aucune star, Fernando Muslera excepté, ne reste très longtemps. Didier Drogba, lui-même icône d’Osimhen, avait par exemple passé une saison et demie au Gala. Avec Leroy Sané à ses côtés et la Ligue des champions à jouer, l’idylle peut continuer.

