Galatasaray officialise le départ de Muslera

Une légende s’en va.

Sur ses réseaux sociaux, Galatasaray a annoncé le départ de l’une des légendes du club : le portier uruguayen Fernando Muslera. Après 14 piges passées à Istanbul, le capitaine de l’équipe turque tire sa révérence. Il fêtera ses 39 ans en juin. Il aura joué au total 548 matchs sous les couleurs des Stambouliotes.

Un palmarès XXL

Fernando Muslera est entré au Panthéon du Gala en y remportant 19 trophées majeurs : huit Süper Lig, six Supercoupes et cinq Coupes de Turquie. L’Uruguayen se classe au deuxième rang des joueurs les plus titrés au Cimbor, derrière Bülent Korkmaz (22 titres), mais devant un certain Hakan Sükür (18 titres). Le premier est le joueur le plus capé de l’histoire du club, devant Muslera. Pour son dernier match, l’ancien de la Lazio a même pu inscrire son premier but, sur penalty, offrant un troisième championnat d’affilée à son club.

Teşekkürler Muslera… 14 yıl önce geldiğinde daha bizler de gençtik. Sen kalemize geçtin, biz ekran başına… Sen her kurtarışınla bizlere ‘oh’ dedirttin, biz her maçta sana güvendik. Bugün, çocukluğumuzdan gençliğimize, hayatımızın tam 14 yılına eşlik eden bir efsaneye teşekkür… pic.twitter.com/aX9oOoP73X — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 29, 2025

Retraite ou dernier rebond avant la Coupe du monde 2026 ?

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?