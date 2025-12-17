S’abonner au mag
SF
Viens écouter Footox, le nouveau podcast gratuit de la rédaction de So Foot !

L’actu du foot comme tu ne l’as jamais entendue !

Précédemment déjà disponible sur la plateforme So Foot Arena comme tant d’autres podcasts à la sauce SF tels que Tellement Pied – qui raconte les coulisses des reportages du magazine So Foot – ou encore Légendes et Alternative Football, Footox est accessible gratuitement depuis plusieurs semaines sur toutes les plateformes !

Un talk de 30 minutes hebdomadaire qui va nourrir votre amour pour le foot, même quand le feu commence à s’éteindre, et qui dissèque chaque semaine une ou plusieurs thématiques qui donnent envie de regarder du ballon pied. Au menu cette semaine : le Boxing Day, menacé en Angleterre, mais qui a encore malgré tout une place à part dans le cœur des fans anglais et qui génère une fascination chez l’ensemble des amateurs de ce sport exceptionnel.

Un épisode à retrouver sur So Foot Arena, Spotify , Apple Music et tous les autres refuges à extraits sonores longues durées.

Longue vie à Footox et merci pour votre écoute !

