S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Les avocats d'Aminata Diallo dénoncent une « procédure vérolée »

LB
Les avocats d'Aminata Diallo dénoncent une « procédure vérolée »

Bientôt l’épilogue ?

Si la condamnation aux Prud’hommes du Paris Saint-Germain dans le litige opposant le club à Kylian Mbappé a concentré toutes les attentions ce mardi 16 décembre, ce qui est désormais à la postérité comme l’affaire Hamraoui a connu un nouveau tournant. Le parquet de Versailles a requis un procès contre Aminata Diallo pour « complicité de violences volontaires aggravées » et « participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits ». Des réquisitions que contestent fermement dans un communiqué les avocats de l’ancienne coéquipière de Hamraoui au PSG et en Equipe de France qui évolue aujourd’hui à Al-Nassr.

Une « dérive judiciaire » selon les avocats

Après l’agression à coup de barres de fer subi par Kheira Hamraoui, une information judiciaire a été ouverte pour « association de malfaiteurs et violences aggravées ». L’enquête a ensuite été élargie pour « escroquerie en bande organisée », délit pour lequel le parquet de Versailles a requis un non-lieu.

Mais ce nouveau rebondissement ont poussé les avocats de Diallo à prendre la parole : « Ces réquisitions ne sont qu’un écran de fumée, destinées à masquer la réalité d’une procédure biaisée depuis 4 ans, qui a n’a pas seulement détruit une joueuse de football mais également une femme innocente, expliquent-t-ils dans un communiqué. Ces violations multiples de la loi ne sont pas anodines. L’accusation portée à l’encontre d’Aminata Diallo est le symbole d’une dérive judiciaire, presque un manuel pour fabriquer une coupable à tout prix. Quels que soient les artifices de l’accusation. Mme Diallo n’a pas commis ces faits. »

Comme le chantait Angèle : « Jalousie, c’est pas rien ».

Le PSG éliminé de la Ligue des champions !

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!