Les avocats d'Aminata Diallo dénoncent une « procédure vérolée »

Bientôt l’épilogue ?

Si la condamnation aux Prud’hommes du Paris Saint-Germain dans le litige opposant le club à Kylian Mbappé a concentré toutes les attentions ce mardi 16 décembre, ce qui est désormais à la postérité comme l’affaire Hamraoui a connu un nouveau tournant. Le parquet de Versailles a requis un procès contre Aminata Diallo pour « complicité de violences volontaires aggravées » et « participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits ». Des réquisitions que contestent fermement dans un communiqué les avocats de l’ancienne coéquipière de Hamraoui au PSG et en Equipe de France qui évolue aujourd’hui à Al-Nassr.

Une « dérive judiciaire » selon les avocats

Après l’agression à coup de barres de fer subi par Kheira Hamraoui, une information judiciaire a été ouverte pour « association de malfaiteurs et violences aggravées ». L’enquête a ensuite été élargie pour « escroquerie en bande organisée », délit pour lequel le parquet de Versailles a requis un non-lieu.

Mais ce nouveau rebondissement ont poussé les avocats de Diallo à prendre la parole : « Ces réquisitions ne sont qu’un écran de fumée, destinées à masquer la réalité d’une procédure biaisée depuis 4 ans, qui a n’a pas seulement détruit une joueuse de football mais également une femme innocente, expliquent-t-ils dans un communiqué. Ces violations multiples de la loi ne sont pas anodines. L’accusation portée à l’encontre d’Aminata Diallo est le symbole d’une dérive judiciaire, presque un manuel pour fabriquer une coupable à tout prix. Quels que soient les artifices de l’accusation. Mme Diallo n’a pas commis ces faits. »

Comme le chantait Angèle : « Jalousie, c’est pas rien ».

