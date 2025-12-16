À chaque jour son scandale.

La billetterie de la Coupe du monde 2026 accumule les polémiques. Toujours au sujet du prix très élevés des billets, le réseau Football Supporters Europe a dénoncé ce mardi les hausses de tarifs pour les personnes en situation de handicap et l’obligation de paiement de l’accompagnateur dans un courrier envoyé à Gianni Infantino et dévoilé par L’Équipe. Avec à la clé un risque « d’exclusion ».

Dans son courrier de trois pages au nom du Disability & Inclusion Fan Network, le FSE regrette des « prix exorbitants » : entre 140 et 450 dollars, soit entre 118 et 383 euros pour un match de groupe au plus bas, et au moins 4 180 dollars, soit 3 550 euros pour la finale. Tout en pointant l’énorme différence avec d’autres tournois. « C’est tout à fait sans précédent. Lors des grands tournois internationaux, les places pour les personnes en fauteuil roulant et les places accessibles sont généralement proposées dans la catégorie la moins chère ou à un tarif réduit (à partir de 10 euros en 2022) », déplorent les auteurs de la lettre.

Payer le double ou rester chez elles

« Il s’agit en réalité d’une taxe injuste que la FIFA leur impose, ne laissant que deux options : payer le double ou rester chez elles », poursuivent-t-ils, dénonçant aussi la décision de faire payer pour la première fois les accompagnateurs. « Pour de nombreux supporters handicapés, assister à un match sans accompagnateur n’est pas un choix, mais une impossibilité. […] Le fait de faire payer les accompagnateurs double en réalité le coût de la participation et risque d’exclure complètement une grande partie des supporters ».

Les demandes du Football Supporters Europe sont claires : revoir et réduire ses prix, rendre de nouveau l’accès gratuit aux accompagnateurs, imposer un plafond de revente sur la plateforme officielle. Avec en toile de fond une idée : demander à Infantino de faire preuve de cohérence et de faire face à ses responsabilités, alors qu’il déclarait en 2022 au Qatar « Aujourd’hui, je me sens handicapé. »

