Une marque de paris sportifs rembourse les parieurs de la finale de la CAN

Le tapis vert, le vrai. La victoire deux mois après du Maroc à la CAN change également la donne des paris sportifs. L’opérateur Betclic a décidé de valider a posteriori les paris donnant le Maroc vainqueur, même si le Sénégal s’était imposé sur le terrain le 18 janvier dernier. Les parieurs ayant misé sur le Sénégal conservent leurs gains.

Le Maroc vainqueur de la compétition remboursé

D’autres paris sont également remboursés par la firme : le Maroc vainqueur de la compétition (côté à 5), la victoire finale du Maroc après la finale (côté à 1,60). Le contexte rebondit, le porte-monnaie aussi. Celles et ceux qui avaient misé sur le 3-0 en score exact ou les trois buts d’écart, tel que la CAF a entériné le résultat, ne sont pas remboursés.

Le 18 janvier, Nantes avait aussi perdu contre le Paris FC. Si Betclic pouvait faire un truc…