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Habib Beye a trouvé sa bête noire

TB
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Habib Beye a trouvé sa bête noire

Ça tourne presque à l’acharnement, cette histoire. Affronter le même adversaire trois fois en une même saison en Ligue 1, ce n’est pas commun. Encore moins s’incliner à chaque fois. Déjà battu à deux reprises par Lorient alors qu’il officiait sur le banc de Rennes (dont un cinglant 4-0 à neuf contre onze en tout début de saison), Habib Beye a vécu un nouvel après-midi cauchemardesque au Moustoir, ce samedi.

Désormais aux manettes de l’OM, le tacticien a une nouvelle fois subi la loi des Merlus. Pire encore : lors de ces trois défaites, ses équipes n’ont tout simplement pas inscrit le moindre but.

C’est toujours important de marquer l’histoire.

Revivez Lorient - OM (2-0)

TB

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