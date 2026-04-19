Habib Beye a trouvé sa bête noire

Ça tourne presque à l’acharnement, cette histoire. Affronter le même adversaire trois fois en une même saison en Ligue 1, ce n’est pas commun. Encore moins s’incliner à chaque fois. Déjà battu à deux reprises par Lorient alors qu’il officiait sur le banc de Rennes (dont un cinglant 4-0 à neuf contre onze en tout début de saison), Habib Beye a vécu un nouvel après-midi cauchemardesque au Moustoir, ce samedi.

3 - Ils ont perdu trois fois contre la même équipe sur une même saison de Ligue 1 : 1⃣Robert Nouzaret contre le Paris SG en 2000/01 2⃣Angel Marcos contre Lille en 2001/02 3⃣Antoine Kombouaré contre le Paris SG en 2018/19 🆕Habib Beye contre Lorient en 2025/26 Triplette. pic.twitter.com/BsgUJPOoZ8 — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2026

Désormais aux manettes de l’OM, le tacticien a une nouvelle fois subi la loi des Merlus. Pire encore : lors de ces trois défaites, ses équipes n’ont tout simplement pas inscrit le moindre but.

C’est toujours important de marquer l’histoire.

Revivez Lorient - OM (2-0)