Lorient rapetisse l'OM

Lorient 2-0 Marseille

Buts : Katseris (28e) et Dieng (58e) pour les Merlus

Sale journée pour l’OM. Battus par le FC Lorient (2-0), les Marseillais font une très mauvaise opération dans la course à l’Europe. La faute à une composition beaucoup trop hasardeuse et à une équipe en panne sèche d’inspiration. Conséquences directes : une très mauvaise opération sur le plan comptable : en attendant les autres matchs de la 30e journée, l’OM chute à la quatrième place et pourrait dégringoler à la sixième si Lyon et Rennes font un résultat ce week-end. La performance du jour est à mettre au crédit d’une équipe lorientaise joueuse, qui grâce à un collectif plus équilibré a surclassé son adversaire du jour, qu’il n’avait plus battu à la maison depuis 12 ans.

Bamba Dieng dans tous les bons coups

La rencontre aura été marquée par la maîtrise des débats par la bande d’Olivier Pantaloni. Volontaires et très solides à domicile (seulement une défaite au Moustoir cette saison), les Lorientais ont aussi été aidés par une charnière marseillaise aux fraises. Peu avant la demie heure de jeu, l’alignement hasardeux de Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard laissait Bamba Dieng seul dans la surface. Rattrapé de justesse par le champion du monde 2018, l’ancien de la maison permettait à son coéquipier Panos Katseris, arrivé en embuscade, de tromper Gerónimo Rulli pour ouvrir le score (1-0).

En parallèle, rien ne s’arrangeait pour l’OM qui perdait Igor Paixão seulement quelques heures après le forfait de dernière minute de Quinten Timber. L’intense préparation de Marbella ne s’est en tout cas pas vue, puisque les hommes d’Habib Beye n’ont jamais vraiment existé. Bamba Dieng semait à nouveau la zizanie dans la défense marseillaise à l’heure de jeu, cette fois. Lancé en profondeur par un Pablo Pagis lui aussi dans tous les bons coups, le Sénégalais crucifiait son ex d’un subtil piqué pour doubler la mise (2-0). Un petit délice, qui permet à Lorient de mettre fin à trois matchs sans victoire.

😲 Bamba Dieng assomme l'OM au Moustoir mais ne célèbre pas ! C'est un ancien de la maison qui fait sombrer les Marseillais : 2-0 pour Lorient ! pic.twitter.com/vdghh6QRHj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

Et qui condamne l’OM à une fin de saison sous très haute tension.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Meité, Adjei, Faye – Katseris (I. Silva, 82e), Cadiou, Avom, Yongwa – Makengo (Abergel, 69e), Pagis (Soumano, 82e), Dieng (Tosin, 75e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Marseille (3-4-3) : Rulli – Pavard, Balerdi, Emerson – Traore, Abdelli (Nadir, 59e), Højbjerg (Vermeeren, 76e), Paixão (Weah, 46e) – Greenwood, Gouiri (Nwaneri, 59e), Aubameyang (Lamare El Kadmiri, 76e). Entraîneur : Habib Beye.

Revivez Lorient - OM (2-0)