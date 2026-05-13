Ewen Jaouen aurait tapé dans l'œil de clubs anglais

Ils ont trop de fierté pour l’avouer, mais les Anglais aiment décidément trop la France. À la recherche d’un nouveau gardien, Newcastle et Brighton auraient un œil sur la Ligue 2 et le Stade de Reims. Selon nos informations, les deux clubs anglais seraient en pourparlers avec Ewen Jaouen. L’ancien dunkerquois devrait même se rendre en Angleterre cette semaine pour négocier avec les dirigeants des Magpies.

La gourmandise rémoise

Les deux pensionnaires de Premier League devront se montrer convaincants pour arracher le dernier rempart rémois. Le Stade de Reims attendrait un chèque de 15 millions d’euros.

Déjà en vue à Dunkerque la saison dernière où il était prêté avec le joli parcours (demi-finales) en Coupe de France, le portier de 20 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Champagne. Il a disputé l’intégralité des 34 rencontres de Ligue 2 et a réalisé 15 clean sheets, ce qui en fait le meilleur gardien de l’antichambre de l’élite du football français dans ce domaine.

Peut-être qu’en Angleterre il comprendra mieux les paroles de Rihanna.

Reims dit au revoir à son entraîneur