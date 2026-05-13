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James Rodríguez met fin aux rumeurs de retraite

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James Rodríguez met fin aux rumeurs de retraite

Voilà comment éteindre les spéculations. James Rodríguez, la star colombienne, a réagi aux rumeurs liées à une potentielle retraite après la Coupe du monde 2026.

« Je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c’était en Colombie pour faire des vues ou des likes… Ils devraient être un peu mieux informés sur tout ça. Le seul qui sait jusqu’où je veux aller, c’est moi », a affirmé le joueur de Minnesota United après le match de MLS contre les Colorado Rapids, dimanche dernier.

« Il me reste encore plusieurs années de carrière »

Le meneur de jeu de 34 ans, auteur de deux passes décisives lors de la partie de MLS, a assuré qu’il est loin de la fin de carrière, en dépit de sa récente hospitalisation : « Je le dis à l’avance. Il me reste encore plusieurs années de carrière. Tout ce qui se dit est faux. Ça fait du mal au pays, aux gens. […] Je m’entraîne bien. Je donne toujours le maximum chaque jour. Il faut être prêt. Que tu joues 20, 30 ou 40 minutes, tu dois être prêt à faire la différence. Je dois penser à l’avenir. J’ai un certain âge et je dois réfléchir à ce qui m’attend, mais je suis convaincu que ce sera quelque chose de positif. »

La Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) sera l’occasion parfaite pour James Rodríguez d’offrir encore sa magie aux Colombiens, placés dans le groupe K avec le Portugal, l’Ouzbékistan et la RD Congo.

La question de la retraite ne se poserait même pas s’il était italien.

Des nouvelles de James Rodríguez après son hospitalisation

CT

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