Malgré deux défaites, Luis Díaz estime que la Colombie n'a « rien perdu »

Shakira a du souci à se faire, car la Colombie tient une nouvelle voix à écouter sans modération : celle de l’optimisme de Luis Díaz. En effet, la star des Cafeteros a tenu à éteindre tout incendie après les deux défaites de sa sélection face à la Croatie (1-2) et face à la France (1-3). Le natif de Barrancas affirme que ses coéquipiers et lui sont bien prêts à jouer de mauvais tours pendant la Coupe du monde malgré ces petites déroutes.

« Nous savions à quoi nous nous exposions en affrontant des équipes de ce niveau, explique l’ancienne gloire de Liverpool. Mais c’est justement le but. Comprendre ce qui a été mal fait et s’améliorer dans le futur, car la vérité, c’est que nous formons un groupe très soudé. Nous n’avons absolument rien perdu avec ces deux défaites. Nous devons simplement continuer à travailler encore plus dur pour atteindre le niveau d’excellence que nous visons, et nous y parviendrons certainement. »

🎙 Luis Díaz : ''Nous affrontons les meilleures équipes du monde''#beINSPORTS pic.twitter.com/vxkvrW9QEr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 31, 2026

La Colombie, encore un cran en-dessous

On peut aller se brosser pour déceler ne serait-ce qu’un soupçon de mauvaise foi chez le bonhomme, qui préfère tresser des lauriers à ses adversaires pour justifier le manque de réussite de la Colombie.

« Nous avons une excellente équipe et un excellent effectif. Évidemment, nous affrontons les meilleures équipes du monde. La France a remporté le titre, la Croatie fait toujours de bonnes choses en Coupe du monde. On doit corriger ces détails, concrétiser nos occasions, être sur les bons coups et contrer l’adversaire. Je pense que c’est plutôt ça, la question, qu’un souci quant à la qualité ou le niveau de l’équipe. Honnêtement, en tant qu’équipe nationale, en Colombie, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, travailler pour nous-mêmes et garder la tête haute. »

Bientôt le projet d’un stade éphémère de 50 000 places à son nom en cas de victoire finale au Mondial ?

Les Bleus décoiffent la Colombie