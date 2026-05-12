L'Atlético de Madrid et la VAR battent Osasuna

Osasuna 1-2 Atlético de Madrid

Buts : Barja (90e+1) pour Osasuna // Lookman (15e, SP) et Sorloth (71e) pour l’Atlético de Madrid

Un penalty validé, un autre refusé. Le premier en faveur de l’Atletico de Madrid pour une main de Javi Galan obtenue par Antoine Griezmann et transformé par Ademola Lookman au quart d’heure de jeu, le deuxième annulé par la VAR malgré une potentielle faute de Juan Musso sur Ante Budimir. C’est tout, ou presque, ce qu’il a fallu aux Colchoneros pour battre Osasuna à l’extérieur lors de la 36e journée de Liga.

Pas de clean-sheet, bien entendu

Cette victoire, entérinée par le break d’Alexander Sorloth de la tête à une vingtaine de minutes du terme sur un centre de Marcos Llorente (qui a, ensuite, été expulsé), est plutôt bienvenue pour des Matelassiers : si ces derniers n’ont plus rien à espérer ou à craindre, ils restaient sur une sale série (trois victoires seulement en treize matchs toutes compétitions confondues, huit défaites).

Sans Johnny Cardoso et en encaissant un but (de Kike Barja), évidemment.

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