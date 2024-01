Le Barça, le Real et l’Atlético envoient 600 000 euros à Osasuna

Le football business est de plus en plus pathétique.

Le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone donnent 200 000 euros chacun à Osasuna pour équilibrer les recettes données aux quatre participants de la Supercoupe d’Espagne. On pourrait presque croire que ces trois mastodontes du football espagnol ont le cœur sur la main, presque… Car si eux font ce « don » envers le club de Pampelune, c’est qu’ils reçoivent beaucoup plus pour participer à cette Supercoupe d’Espagne qui débute ce mercredi à Riyad, en Arabie Saoudite. Au total, la répartition financière s’articulera de la manière suivante selon les informations de la COPE, publiées ce mercredi. Le Barça et le Real Madrid recevront environ 5,8 millions d’euros chacun, l’Atlético environ 2,6 millions d’euros et Osasuna environ 1,5 million d’euros.

À ces montants s’ajoutent les 1,5 million d’euros supplémentaires qu’empochera le vainqueur, un million que recevra le finaliste et les 750 000 euros que recevront les deux équipes qui perdent en demi-finale. Cette répartition inégale a toujours fait l’objet de conflits entre les participants, car les « plus petits » clubs reçoivent toujours une plus petite recette. C’est pour cette raison que le Valence CF, qui avait participé à la première édition en Arabie Saoudite en 2020, avait décidé de poursuivre la Fédération de Football Espagnole (RFEF) devant le tribunal de commerce, contestant cette inégalité financière. Cela s’était terminé par un accord à l’amiable et le club du Ché avait reçu plus de 3 millions d’euros à la place de l’enveloppe de 1,7 million d’euros prévu. Cette année, la RFEF​ a voulu anticiper des possibles poursuites juridiques en demandant aux trois gros clubs de partager la part du gâteau avec les Navarrais. Mais selon COPE, cette aide de 600 000 euros a été possible grâce aux actions menées par les Rouges et Blancs qui ont entrepris les démarches seules. Dans tous les cas, les recettes ne sont toujours pas égalitaires…

Ce n’est pas le Stade de Reims qui aurait accepté de lâcher 200 000 euros.

