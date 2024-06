Une promotion pour Fernando Torres à l'Atlético

El Niño part entraîner les grands.

L’Atlético de Madrid a annoncé dans un communiqué ce lundi que l’ancien joueur et légende du club Fernando Torres allait devenir le nouvel entraîneur de l’équipe B rojiblanca. Torres, qui était jusqu’alors le coach de l’équipe U19 de l’Atlético (Juvenil A), continue de progresser dans sa carrière d’entraîneur et aura sous ses ordres la réserve du club madrilène, qui évolue en troisième division espagnole.

Le golgoth espagnol a tout gagné ou presque en trois saisons avec les U19 rojiblancos, en remportant deux Liga et une Coupe des champions, et en obtenant une première qualification historique pour le Final Four de la Youth League 2021-2022. « Je suis chez moi et je me sens investi d’une grande responsabilité depuis que j’ai décidé de franchir cette nouvelle étape, a ainsi déclaré El Niño suite à la signature de son nouveau contrat. La première chose est de savoir que l’objectif d’une équipe réserve, c’est d’apporter de nombreux joueurs à l’équipe première. Nous devons insister auprès des joueurs sur le fait que leur rêve doit être de jouer pour l’Atlético de Madrid et les préparer pour l’équipe première. »

On espère que les réservistes rojiblancos ont tous pris un abonnement à la salle.

