L’Atlético de Madrid renverse le Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

Buts : Álvarez (52e, 90e) pour l’Atlético // Hincapié (45e+1) pour le Bayer Carton rouge : Barrios (25e) pour l’Atlético // Hincapié (76e) pour le Bayer

Le Cholismo, what else ?

Dans une rencontre qu’il n’avait pas en mains, l’Atlético est parvenu à se refaire la cerise et à se défaire du Bayer Leverkusen à domicile (2-1) au bout du suspense.

Pourtant, d’entrée, le ton est donné par les troupes de Xabi Alonso : ne rien donner à cette formation de l’Atlético qui va même s’ajouter une difficulté supplémentaire au bout de 25 minutes de jeu. Auteur d’un tacle par-derrière pas joli joli sur Nordi Mukiele, Pablo Barrios est finalement exclu après visionnage de la VAR par Davide Massa. Leverkusen, qui avait pensé avant cela ouvrir le score par Grimaldo, en vain, va attendre la toute fin de la première période pour faire fructifier sa domination en avantage au tableau d’affichage : Mukiele, encore lui, centre parfaitement au second poteau pour Piero Hincapié qui trompe Jan Oblak de la tête (0-1, 45e).

Au retour des vestiaires, l’Atlético n’abdique pas et va même égaliser d’entrée : relance ultra-rapide de l’Atlético, Antoine Griezmann lance parfaitement Julian Álvarez qui résiste au retour de l’arrière-garde allemande et égalise d’un beau tir croisé (1-1, 52e). Le match a tourné, le public madrilène le sent, et l’exclusion du buteur Hincapié pour un deuxième jaune sur Giuliano Simeone à un quart d’heure du terme est annonciatrice de la suite. La suite, justement la voilà : Ángel Correa arrive on ne sait comment à glisser un ballon dans la surface à Álvarez, qui efface Matěj Kovář pour faire exploser le Wanda Metropolitano (2-1, 90e). Voilà comment l’Atlético se retrouve, provisoirement après sept journées, troisième de cette Ligue des champions 2024-2025.

