L’Atlético et Griezmann se prennent les pieds dans le tapis à Leganés

Leganés 1-0 Atlético

But : Nastasić (49e)

Toutes les belles histoires ont une fin.

Sur une historique série de 15 victoires consécutives, l’Atlético de Madrid s’est finalement incliné sur la pelouse de Leganés (1-0), à l’occasion de la 20e journée de Liga. Une défaite aux lourdes conséquences, puisque le Real Madrid aura l’occasion de prendre les commandes du championnat dès dimanche face à Las Palmas, alors que les Colchoneros ne comptent ce samedi soir qu’un point d’avance sur les Merengues.

Menés après un but sur corner de l’ancien défenseur de Manchester City, de la Fiorentina ou de Schalke, Matija Nastasić, les hommes de Diego Simeone n’ont pas réussi à combler leur retard, malgré une domination globale et 19 frappes au but. Sauf qu’ils n’en ont cadré que quatre, manquant de tranchant, à l’image d’Antoine Griezmann qui a manqué un penalty à l’orée du temps additionnel en tirant trop à droite du but. Pour Leganés, cette victoire est une vraie bouffée d’oxygène puisqu’elle permet de prendre cinq points d’avance sur Alavés, 18e et qui affronte le Betis en fin de journée.

Griezmann, penalty, ils sont plus ensemble eh eh.

