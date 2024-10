Griezmann et l'Atlético renversent Leganés

Atlético 3-1 Leganés

Buts : Sørloth (69e, 90e+9) Griezmann (81e) pour l’Atlético // Neyou (34e) pour Leganés

Encore un club madrilène qui va se faire botter les fesses par le LOSC mercredi.

Mal embarqué, l’Atlético de Madrid a fait preuve de caractère pour renverser Leganés ce dimanche (3-1). Les visiteurs ont réussi à poser leur piège en première période : l’ancien stéphanois Yvan Neyou a ainsi profité du manque d’agressivité de Clément Lenglet pour loger le ballon en force sous la barre et marquer son premier but en Liga (0-1, 34e). Face aux difficultés de son équipe, Diego Simeone a opéré un triple changement dès la 57e minute pour lancer Rodrigo De Paul, Julian Alvarez et Giuliano Simeone. Un électrochoc.

Le fiston a vite eu un impact avec un bon centre pour Samuel Lino, qui n’a pas réussi à cadrer (58e). Alexander Sørloth s’est en revanche montré suffisamment adroit, d’une madjer, pour égaliser sur un service d’Axel Witsel (1-1, 69e). Tapia a empêché De Paul de faire mouche à son tour (77e), mais quelques instants plus tard, Simeone s’est arraché pour éviter la sortie du ballon et le filou Antoine Griezmann a coupé son centre au premier poteau (2-1, 81e). Le VAR a ensuite sauvé le Français d’un carton rouge sévère pour une intervention mal maitrisée sur Neyou (87e), histoire de ne pas tout gâcher. Sørloth a même signé un doublé d’un petit coup de patte du gauche (3-1, 90e+9). L’Atlético revient donc à quatre points du Real Madrid et du Barça, qui reçoit Séville ce soir.

On peut toujours compter sur la famille Simeone.

