Pronostic Leganés Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Face à Leganés, le Real Madrid continue son rebond

Leganés, champion de 2e division la saison passée, aborde cette saison en Liga avec l’objectif clair de se maintenir dans l’élite. À la 14e place avant cette journée, le club semble bien parti, fort de deux victoires convaincantes lors de ses trois derniers matchs : un 3-0 contre le Celta de Vigo à domicile et un 1-0 face au FC Séville avant la trêve internationale, sans concéder de but. En Copa del Rey, Leganés s’est qualifié pour les 32es de finale en battant Ciudad de Lucena (1-2) mais c’est tout de même maigre. Parmi les éléments importants, Miguel de la Fuente a marqué son premier but en Liga, tandis que Munir El Haddadi, Brasanac, Juan Cruz (4 buts cette saison), Tapia, et Sébastien Haller, prêté par Dortmund, apportent expérience et qualité à l’équipe.

Le Real Madrid, champion d’Espagne en titre pour la 36e fois, fait face cette saison à une concurrence féroce, notamment avec un FC Barcelone revigoré sous Hansi Flick. Malgré une seule défaite en Liga, celle-ci a marqué les esprits : un cinglant 0-4 à domicile contre les Blaugrana. La tentative de réagir en Ligue des champions contre l’AC Milan s’était également soldée par un revers (1-3). Toutefois, les Merengue ont retrouvé des couleurs avant la trêve en battant Osasuna 4-0, avec un Vinícius Jr éclatant, auteur d’un triplé. Côté effectif, Carlo Ancelotti peut compter sur des stars comme Mbappé, Bellingham et Vinícius Jr. En revanche, Militão, Carvajal et Martinez sont hors course pour la saison, tandis qu’Alaba et Tchouaméni restent indisponibles pour ce match. Le retour de Courtois, après sa longue absence, pourrait donner un nouvel élan, bien que Lunin ait brillé lors du dernier match. Le Real devrait s’imposer grâce (encore) à des individualités comme Vinícius Jr, actuellement en grande forme et capable de faire la différence dans les moments clés.

