PSG-Aston Villa fait un carton d’audience

Désiré Doué and co devant la France (presque) entière.

Le quart de finale passionnant entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa de ce mercredi soir (3-1) signe une très belle audience et permet à Canal+ d’établir son record en Ligue des champions cette saison ! Pas très loin de la barre des trois millions de téléspectateurs, la chaîne cryptée fait mieux que le tour précédent entre Liverpool et le PSG (2,38 millions).

En deuxième position de la soirée

Avec 15% de part d’audience, plus de 2,73 millions de téléspectateurs étaient connectés pour suivre les bijoux parisiens selon Médiamétrie, avec un pic à 3,1 millions de fans relevé à 21h47. Canal+ réalise la belle performance de se classer sur la deuxième marche du podium de ce mercredi soir. C’est la fiction de France 2 Tout le monde ment qui se hisse à la première place, avec 2,94 millions de personnes (15,7% de PDA). Le seizième épisode de la saison de Top Chef sur M6 arrive derrière avec 1,8 million de Français rassemblés pour observer le concours culinaire, soit 9,4% de PDA.

Quand Didier Deschamps demandait aux Français de zapper, c’était donc pour aller sur Canal ?

