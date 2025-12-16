Pris en étau entre Côme et le Sénégal, Assane Diao se blesse avant la CAN

L’Assane affaire.

Se blesser à quelques jours d’une compétition internationale est rarement une aubaine. Mais encore plus quand on a 20 ans, qu’on s’apprête à jouer sa première CAN, où son pays figure parmi les favoris, et qu’on est simplement pris au milieu d’une guerre entre sa sélection et son club. Après sa blessure contre l’AS Roma, lundi, Assane Diao, sorti en pleurs, risque donc de tirer un trait sur son voyage en Maroc, uniquement parce que Cesc Fàbregas a décidé de montrer les muscles face au Sénégal.

« Il n’aurait probablement pas dû jouer aujourd’hui »

Pour le dernier match de Côme avant le départ des joueurs africains, le coach n’a pas raté l’occasion de le faire jouer, alors même qu’il s’était plaint de la convocation de son jeune attaquant, indiquant que la conversation avec Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Téranga, ne « s’était pas bien terminée ». Ambiance.

Après le match à Rome, Fàbregas a informé que Diao s’était blessé au muscle fléchisseur, mais n’a pas fait amende honorable pour autant. « Je suis un grand fan des sélections, j’espère que tout le monde puisse y aller. J’ai demandé une faveur de ne pas l’emmener, car il a joué 3 matchs en 8 mois. Il n’aurait probablement pas dû jouer aujourd’hui non plus, mais je l’ai sélectionné parce qu’il part demain et que je ne l’aurai pas pendant cinq semaines, alors puisqu’on paie son salaire, autant le laisser jouer un peu pour nous », a-t-il glissé en conférence de presse. L’Espagnol a, depuis, subi une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux avec son lot de commentaires racistes.

Affligeant.

