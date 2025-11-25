S’abonner au mag
  • Serie A
  • J12
  • Torino-Côme (1-5)

Les fans du Torino en colère après la claque contre Côme

MH
Un score lac.

Le Torino restait sur six matchs sans défaite à domicile et pensait pouvoir gérer un promu venu du lac. Mauvais calcul. Côme s’est imposé 5-1 à Turin, réalisant l’un des gros coups de cette 12e journée de Serie A. Les hommes de Cesc Fàbregas ouvrent le score sur une transition conclue par Jayden Addai, déjà l’une des révélations de ce début de saison. Le jeune attaquant inscrit ensuite un doublé dès le retour des vestiaires. Entre-temps, le Torino avait cru pouvoir se relancer grâce à un penalty de Nikola Vlašić juste avant la pause, mais la réaction s’arrête là.

La colère des supporters du Torino

La suite ressemble à un naufrage : Jacobo Ramón, Nico Paz et Martin Baturina ajoutent trois buts supplémentaires pour sceller une victoire large et logique. Le Torino avait des circonstances atténuantes, Perr Schuurs, Ivan Ilić et Giovanni Simeone manquaient à l’appel, mais cela n’explique pas tout.

Le Granata s’est fait dominer dans l’impact comme dans le jeu. Les tribunes ne s’y sont pas trompées, la rencontre s’est terminée par des protestations virulentes à l’égard de Marco Baroni (en poste depuis cet été) et ses hommes.

Avec cette victoire, Côme grimpe à la 6e place et passe devant la Juventus. Torino, lui, prend une claque qui remet brutalement la Mole Antonelliana au milieu du village.

Gagner contre des Piémontais ? Como d’habitude.

Maxence Caqueret est en manque de baguettes

MH

