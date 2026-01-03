Fàbregas peut remercier un joueur français

Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Dixième de Serie A en 2024-2025 en tant que promu, Côme continue de se faire une place au soleil. L’équipe coachée par Cesc Fàbregas a conforté sa sixième place ce samedi en battant l’Udinese (1-0). Son salut est venu de Lucas Da Cunha. Le milieu de 24 ans, passé par Rennes, Clermont et Nice, a inscrit son premier but de la saison, d’un penalty parfaitement exécuté, suite à une faute sur Alberto Moreno.

Avec 30 points en 17 matchs, Côme ne compte que trois unités de retard sur la Roma, quatrième du championnat. Un joli classement, et déjà quelques coups d’éclat, comme une victoire 2-0 contre la Juventus en octobre et un nul 0-0 face à Naples en novembre.

Fabulous Fab régale toujours.