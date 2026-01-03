S’abonner au mag
  • Serie A
  • J18
  • Côme-Udinese (1-0)

Côme s'accroche à son rêve d'Europe grâce à Lucas Da Cunha

QB
Fàbregas peut remercier un joueur français

Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Dixième de Serie A en 2024-2025 en tant que promu, Côme continue de se faire une place au soleil. L’équipe coachée par Cesc Fàbregas a conforté sa sixième place ce samedi en battant l’Udinese (1-0). Son salut est venu de Lucas Da Cunha. Le milieu de 24 ans, passé par Rennes, Clermont et Nice, a inscrit son premier but de la saison, d’un penalty parfaitement exécuté, suite à une faute sur Alberto Moreno.

Avec 30 points en 17 matchs, Côme ne compte que trois unités de retard sur la Roma, quatrième du championnat. Un joli classement, et déjà quelques coups d’éclat, comme une victoire 2-0 contre la Juventus en octobre et un nul 0-0 face à Naples en novembre.

Fabulous Fab régale toujours.

QB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!