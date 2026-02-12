Un habitué de l’infirmerie d’Arsenal rechute

Poisse à 10. À peine de retour sur les terrains verts, Kai Havertz regagne l’infirmerie. Souffrant d’une blessure musculaire, le joueur allemand devrait manquer les quatre prochains matchs de Premier League, dont le derby du nord de Londres face à Tottenham le 22 février, rapporte The Athletic.

L’Allemand a déjà manqué la première partie de saison en raison d’une blessure au genou. Rétabli début janvier, il avait joué 158 minutes en Premier League, offrant même une passe décisive à Viktor Gyökeres contre Sunderland. Un come-back prometteur donc, d’autant plus que l’attaquant a également marqué lors du match retour de demi-finale de League Cup face à Chelsea (victoire 1-0 des Gunners). Mais bon, son corps l’a rappelé à ses fragilités.

Un pistolet sans cartouches

Arsenal ne pourra pas compter sur le natif d’Aix-la-Chapelle lors du prochain match contre Brentford et devrait également être privé de Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Mikel Merino. Ce dernier a subi une opération au pied et manquera le reste de la saison.

Heureusement que Gabriel est là pour marquer.

