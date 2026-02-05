S’abonner au mag
  • League Cup
  • Demies
  • Arsenal-Chelsea (1-0)

Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

JE
Partager
100
Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

Franc du collier. Ce jeudi, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, est revenu devant la presse sur son coup de sang survenu mardi lors du match retour des demi-finales de la League Cup contre Arsenal. Le coach des Blues a d’abord précisé qu’aucun joueur d’Arsenal n’avait été impliqué dans l’altercation. Il a toutefois tenu à clarifier sa position : « Quand vous vous échauffez, chaque équipe a sa moitié de terrain. Je n’ai jamais demandé à mes joueurs ni à mes adjoints de pénétrer sur le terrain adverse. »

Un simple souhait de respect

Rosenior a expliqué qu’une personne du staff d’Arsenal avait gêné ses joueurs et son personnel durant l’échauffement. Il a reconnu que sa réaction pouvait paraître « pas très polie » lorsqu’il a demandé à cette personne de rester dans la moitié de terrain de son équipe. Il a ensuite formulé un principe général : « Je ne suis pas là pour jouer à des jeux psychologiques. Je fais juste ce que je pense être juste et respectueux. J’espère que nous respectons cela et que les autres équipes feront de même. »

Comme quoi, il n’y a pas qu’en France qu’il ne se fait pas respecter.

Mikel Arteta s’enflamme après la qualification d’Arsenal en finale de League Cup

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
9

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!