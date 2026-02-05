Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

Franc du collier. Ce jeudi, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, est revenu devant la presse sur son coup de sang survenu mardi lors du match retour des demi-finales de la League Cup contre Arsenal. Le coach des Blues a d’abord précisé qu’aucun joueur d’Arsenal n’avait été impliqué dans l’altercation. Il a toutefois tenu à clarifier sa position : « Quand vous vous échauffez, chaque équipe a sa moitié de terrain. Je n’ai jamais demandé à mes joueurs ni à mes adjoints de pénétrer sur le terrain adverse. »

Un simple souhait de respect

Rosenior a expliqué qu’une personne du staff d’Arsenal avait gêné ses joueurs et son personnel durant l’échauffement. Il a reconnu que sa réaction pouvait paraître « pas très polie » lorsqu’il a demandé à cette personne de rester dans la moitié de terrain de son équipe. Il a ensuite formulé un principe général : « Je ne suis pas là pour jouer à des jeux psychologiques. Je fais juste ce que je pense être juste et respectueux. J’espère que nous respectons cela et que les autres équipes feront de même. »

Comme quoi, il n’y a pas qu’en France qu’il ne se fait pas respecter.

Mikel Arteta s’enflamme après la qualification d’Arsenal en finale de League Cup