Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?

Jeffrey Epstein avait décidément plus qu’un pied dans le football. Un article publié mercredi par la BBC met en lumière des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, rendus publics vendredi dernier, et leurs connexions avec de hauts dirigeants. Courriels, SMS, échanges divers : ces éléments révèlent des liens maintenus avec le financier coupable de crimes sexuels, alors même que plusieurs personnalités affirmaient avoir pris leurs distances avec lui après sa condamnation en 2008 pour incitation à la prostitution d’une mineure.

Crystal Palace, Chelsea et Celtic

Parmi les noms cités figure celui de Josh Harris, investisseur de Crystal Palace. Les documents indiquent qu’il est resté en contact avec Epstein par courriel et par téléphone pendant de nombreuses années après sa condamnation. En 2013, Harris aurait notamment participé à un petit-déjeuner avec lui, avant d’envoyer un message de remerciement : « Merci de m’avoir invité ». En 2016, il aurait également recontacté Epstein, se disant « heureux de reprendre contact » à l’avenir.

Un porte-parole de Harris a toutefois tenu à nuancer ces éléments : « Josh Harris n’a jamais entretenu de relation indépendante avec Jeffrey Epstein. […] Harris a cherché à éviter de rencontrer Epstein, annulant des rendez-vous et demandant à d’autres de le rappeler. »

D’autres courriels mentionnés dans les documents suggèrent qu’Epstein aurait tenu deux réunions en 2011 avec Todd Boehly, aujourd’hui copropriétaire et président de Chelsea. Ces rencontres auraient eu lieu trois ans après la condamnation d’Epstein.

Le nom de Dermot Desmond, actionnaire majoritaire du Celtic, apparaît lui aussi à deux reprises dans des courriels datant de 2010 avec des messages envoyés à Epstein au nom du promoteur immobilier spécialisé dans les complexes de golf Gerald G. Barton, pour cofinancer des projets de développement. Les représentants de Desmond ont eux aussi fermement rejeté toute implication : « M. Desmond n’a eu aucun contact, de quelque nature que ce soit, avec M. Epstein. Toute mention de M. Desmond est purement fortuite et se déroule sans son implication et même à son insu. […] Il n’a jamais rencontré M. Epstein et n’a jamais entretenu aucune relation avec lui. »

Les fameux appels/contre-appels.

