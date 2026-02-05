S’abonner au mag
  • International

Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?

CM
Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?

Jeffrey Epstein avait décidément plus qu’un pied dans le football. Un article publié mercredi par la BBC met en lumière des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, rendus publics vendredi dernier, et leurs connexions avec de hauts dirigeants. Courriels, SMS, échanges divers : ces éléments révèlent des liens maintenus avec le financier coupable de crimes sexuels, alors même que plusieurs personnalités affirmaient avoir pris leurs distances avec lui après sa condamnation en 2008 pour incitation à la prostitution d’une mineure.

Crystal Palace, Chelsea et Celtic

Parmi les noms cités figure celui de Josh Harris, investisseur de Crystal Palace. Les documents indiquent qu’il est resté en contact avec Epstein par courriel et par téléphone pendant de nombreuses années après sa condamnation. En 2013, Harris aurait notamment participé à un petit-déjeuner avec lui, avant d’envoyer un message de remerciement : « Merci de m’avoir invité ». En 2016, il aurait également recontacté Epstein, se disant « heureux de reprendre contact » à l’avenir.

Un porte-parole de Harris a toutefois tenu à nuancer ces éléments : « Josh Harris n’a jamais entretenu de relation indépendante avec Jeffrey Epstein. […] Harris a cherché à éviter de rencontrer Epstein, annulant des rendez-vous et demandant à d’autres de le rappeler. »

D’autres courriels mentionnés dans les documents suggèrent qu’Epstein aurait tenu deux réunions en 2011 avec Todd Boehly, aujourd’hui copropriétaire et président de Chelsea. Ces rencontres auraient eu lieu trois ans après la condamnation d’Epstein.

Le nom de Dermot Desmond, actionnaire majoritaire du Celtic, apparaît lui aussi à deux reprises dans des courriels datant de 2010 avec des messages envoyés à Epstein au nom du promoteur immobilier spécialisé dans les complexes de golf Gerald G. Barton, pour cofinancer des projets de développement. Les représentants de Desmond ont eux aussi fermement rejeté toute implication : « M. Desmond n’a eu aucun contact, de quelque nature que ce soit, avec M. Epstein. Toute mention de M. Desmond est purement fortuite et se déroule sans son implication et même à son insu. […] Il n’a jamais rencontré M. Epstein et n’a jamais entretenu aucune relation avec lui. »

Les fameux appels/contre-appels.

Propos sexistes de Daniel Bravo : Gaëtane Thiney joue la carte de l’apaisement

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
10

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!