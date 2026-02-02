En direct : les derniers transferts du mercato d'hiver

S'il est désormais trop tard pour se souhaiter une bonne année, on peut toujours gratter un prêt, flairer un bon coup ou échanger complètement deux effectifs si on s'appelle Chelsea ou Strasbourg. Le dernier jour du mercato hivernal est à suivre ici !

10h04 : Dans les pas de Khéphren Thuram ? Déjà annoncé par Nice, où il ne jouait plus depuis fin novembre et les incidents avec les supporters, Jérémie Boga découvre les installations de la Juventus, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Il y portera le numéro 13.

9h58 : OM toujours, avec des nouvelles d’un Grantatakkan : Pipa Benedetto rejoint Barcelone ! Celui de Guayaquil, en Équateur, bien sûr.

9h31 : À la lecture du message précédent, Angel Gomes a déployé ses ailes et passe sa visite médicale à Wolverhampton.

9h29 : Vous ne l’avez peut-être pas remarqué en arrière plan d’Abdelli, mais une autre recrue est en instance d’arrivée à l’OM. Le Nigérian de 22 ans Tochukwu Nnadi a également débarqué à Marignane. Un milieu de terrain de plus alors que cette ligne était déjà bien fournie et qu’il n’y aura désormais plus qu’un match par semaine ? Pas con.

9h22 : Comme deux fois par mois, Karim Benzema veut tout chambouler. Selon Foot Mercato, l’attaquant français ne souhaite pas prolonger à Al-Ittihad. Son sort (un départ à Al-Hilal par exemple) pourrait cependant avoir un impact sur ceux de Youssef En-Nesyri, dans le sens des arrivées, et de N’Golo Kanté, dans le sens des départs.

9h10 : Devinez où se trouve ce coquin de Himad Abdelli ce matin ? Chut, Titi, laisse les autres participer.

9h03 : Dans les dernières longueurs d’un week-end de désillusion (4-0 par Monaco, c’est pas donné à tout le monde), les Rennais sont en train de se faire subtiliser le prometteur Jérémy Jacquet. Le défenseur de 19 piges a un ticket pour rejoindre Liverpool éviterait ainsi d’aller grossir la garderie de Chelsea et pourrait ainsi faire entrer 70 millions d’euros dans les caisses du club breton. Oui, un record dès le bon matin.

9h00 : Bonjour à tous les mercatix ! Vous ne trouvez pas que ce premier lundi de février a des petits airs de 31 août. Pas que pour la couleur du ciel, mais surtout parce que le mercato est sur le point de fermer ses portes. Et si on peut évidemment trouver que cette fenêtre de transfert est une hérésie, on peut aussi s’accorder pour dire qu’un dead-line day est toujours divertissant. Alors bouclez vos ceintures, on ne va pas tarder à passer la seconde.

