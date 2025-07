Sauver l’AJ Auxerre, c’était déjà pas mal, mais régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine, c’est ambitieux.

Arrivé libre à l’AJ Auxerre en juillet 2021, Gaëtan Perrin va quitter la Bourgogne à un an de la fin de son contrat. C’est même Christophe Pélissier qui l’a confirmé ce lundi, jour de reprise pour le club icaunais. « Gaëtan est à la salle parce qu’il va partir. C’est acté, on le sait », a-t-il confié à L’Yonne républicaine.

Il retrouvera Jubal

Concernant sa future destination, l’ancien coach d’Amiens n’a rien laissé filtrer. Mais selon L’Équipe, celui qui a été courtisé par le RC Lens et le Paris FC devrait finalement quitter l’Hexagone pour la première fois de sa carrière, puisque c’est avec le FK Krasnodar que l’AJA est en train de se mettre d’accord. Le club russe devrait débourser cinq millions d’euros pour attirer le joueur formé à l’OL, qui triplera son salaire et qui va y retrouver Jubal, arrivé libre cet été.

« On a discuté tous les deux. Il a pris sa décision. On remercie bien sûr Gaëtan pour ce qu’il a fait. C’est la vie d’un club professionnel, la vie d’un joueur professionnel », a ajouté Pélissier, qui voit déjà deux cadres quitter le navire. À Auxerre, Perrin aura donc disputé 155 matchs, pour 28 buts et 25 passes décisives.

Comment dit-on Guy Roux, en russe ?

