Le Burkina deuxième, le Soudan sur la route du Sénégal

Soudan 0-2 Burkina Faso

Buts : Traoré (16e), Kouassi (85e)

Cette fois, les Etalons n’ont pas attendu le temps additionnel.

Le Burkina Faso a dominé le Soudan mercredi pour s’assurer la deuxième place du groupe E (0-2). L’équipe d’Edmond Tapsoba a profité d’une perte de balle adverse pour se faciliter la tâche : le pressing de Georgi Minoungou a permis de lancer l’offensive immédiatement et Lassina Traoré a fini le travail de la tête, au deuxième poteau (0-1, 16e).

Une mésentente grossière entre Hervé Koffi et son défenseur Issoufou Dayo aurait pu relancer le match puisque le gardien burkinabé a percuté Al Gozoli Nooh dans la surface. Celui-ci a voulu se faire justice lui-même mais a envoyé son penalty à côté du poteau (24e). Plus de peur que de mal, mais Koffi est sorti dès la mi-temps et sa participation au huitième de finale est à cette heure incertaine.

Le Lorientais Arsène Kouassi a bonifié la passe lumineuse de Dango Ouattara pour faire le break, d’un tir dévié (0-2, 85e). Maintenant, le Burkina attend. Il découvrira son futur adversaire ce soir : le Cameroun, la Côte d’Ivoire ou le Mozambique, selon la nation qui finira en tête du groupe F. Le Soudan, lui, est déjà fixé en tant que troisième du groupe : ce sera une montagne, le Sénégal, dès samedi à Tanger.

