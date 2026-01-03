CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts

Sénégal 3-1 Soudan

Buts : Gueye (30e et 45e+2) et Mbaye (77e) pour le Sénégal // Abdallah (6e) pour le Soudan

Le héros n’est pas celui attendu.

En huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, Pape Gueye a permis au Sénégal de battre le Soudan grâce à un doublé sorti de nulle part et donc de passer au tour suivant. Dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, le joueur de Villarreal a en effet tout renversé : le milieu de terrain a d’abord été servi par Sadio Mané à l’heure de jeu pour l’égalisation, puis il a été trouvé en retrait par Nicolas Jackson juste avant la pause pour mettre son pays devant.

Le bijou d’Abdallah finalement inutile

Les Crocodiles du Nil n’ont cependant pas démérité, ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert le score au bout de six petites minutes : très inspiré sur le coup, Amir Abdallah a placé un magnifique enroulé dans la lucarne d’Édouard Mendy. Un premier but marqué dans le tournoi (celui inscrit contre la Guinée équatoriale étant un CSC) suffisant pour faire douter et réagir les Lions de la Téranga, mais pas pour se qualifier en quarts de la compétition. Surtout qu’Ibrahim Mbaye a enfoncé le clou, sur la fin.

Où Kalidou Koulibaly pourra se montrer, cette fois.

