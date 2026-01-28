Arsenal 1er, Bodø/Glimt en barrages... les qualifiés et les éliminés après la phase de ligue

On dirait une soirée électorale. La folle soirée de multiplex de Ligue des champions s’est terminée, et elle a été plutôt naze pour les trois clubs français. Marseille a vécu un sale mercredi à Bruges (0-3). L’OM dit au revoir à la Ligue des champions à la toute dernière seconde, après un but de dingue d’Anatoliy Trubin, gardien de… Benfica. Paris, qui n’a pas battu Newcastle (1-1), devra passer par les barrages, comme la saison passée. Monaco, après son 0-0 contre la Juventus, valide in extremis sa place pour ces mêmes barrages. Les Monégasques terminent 21es. Ils pourraient affronter les Parisiens.

Les huit qualifiés directs pour les huitièmes de finale

Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, le Sporting et Manchester City compostent directement leurs tickets pour les huitièmes de finale. Toutes ces équipes l’ont emporté ce mercredi soir. Pour le premier affrontement de leur histoire, Arsenal n’a pas mis de taule au Kairat Almaty, qui reste quand même bon dernier de la phase de ligue (3-2). Les Gunners terminent cette phase avec huit victoires en huit matchs. C’est parfait.

Arsenal become the first team to finish the league phase with a 100% record 😤#UCL pic.twitter.com/wcuQqZPEf6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Après son revers contre Augsbourg ce week-end, son premier de la saison, le Bayern est allé s’imposer au PSV au petit trot (2-1). Tottenham, quatrième, a lourdé Francfort (2-0). Les Spurs l’emportent grâce à Randal Kolo Muani, spécialiste des buts contre les ex après celui marqué à Paris, fin novembre. Même score pour Manchester City contre Galatasaray, après le réveil d’Erling Haaland et un but de Rayan Cherki (2-0).

Liverpool, lui, n’a pas épargné le pauvre Qarabağ (6-0). La fête a été totale à Anfield, d’abord parce que Hugo Ekitiké a marqué, mais surtout parce que Mohamed Salah a inscrit un superbe coup franc. L’Égyptien marque son premier but en club depuis quasiment trois mois. La plus petite équipe du top 8 est le Sporting Portugal, qui est allé battre l’Athletic Club (3-2). C’est la première victoire du club portugais en Espagne.

The 2025-26 UEFA Champions League league phase comes to an end. Here is the final table showing the teams that finished in the top eight (going straight into the last 16) and teams finishing 9th-24th, who enter the play-offs. pic.twitter.com/OAiqbemlB2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 28, 2026

Les surprises

Le Real Madrid a pris l’eau (au sens propre) à Benfica (2-4). Avec la grosse performance des hommes de José Mourinho et le but final de leur gardien, les Lisboètes se qualifient à la place de l’OM. C’est un bel exploit : ils avaient démarré leur phase de ligue par quatre défaites.

Naples, champion d’Italie en titre, se devait de gagner contre Chelsea pour voir les barrages. Que nenni : après avoir mené au score, les hommes d’Antonio Conte ont été repris par les Londoniens d’un grand João Pedro, auteur d’un doublé (2-3). À noter qu’après la première victoire de son histoire en C1 à Manchester, Bodø/Glimt est allé s’imposer à Madrid, contre l’Atlético (2-1). Les Norvégiens verront les barrages.

Merci à Monaco et à la Juventus pour le moment de calme.

Tous les résultats de la soirée :

Club Bruges 3-0 OM

PSG 1-1 Newcastle

Monaco 0-0 Juventus

Athletic Club 2-3 Sporting CP

Liverpool 6-0 Qarabağ

FC Barcelone 4-1 Copenhague

Ajax 1-2 Olympiakos

Dortmund 0-2 Inter

Naples 2-3 Chelsea

Francfort 0-2 Tottenham

Atlético 1-2 Bodø/Glimt

Leverkusen 3-0 Villarreal

Arsenal 3-2 Kairat

Paphos 4-1 Slavia Prague

Manchester City 2-0 Galatasaray

Benfica 4-2 Real Madrid

Union saint-gilloise 1-0 Atalanta

PSV 1-2 Bayern

