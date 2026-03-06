Le PSG à la recherche du bon équilibre pour relancer Dembélé

Annoncé dans le groupe parisien pour affronter Monaco ce vendredi soir, Ousmane Dembélé pourrait rejouer quelques minutes pour se remettre en jambes avant la manche aller en Ligue des champions contre Chelsea mercredi prochain. Mais est-ce vraiment la bonne formule pour que le Ballon d’or 2025 retrouve son vrai niveau de jeu ?

« C’est toujours des bonnes nouvelles quand tu as des joueurs de retour comme Ousmane. On est contents. On espère les avoir (avec Senny Mayulu) pour le prochain match comme d’habitude. Mais il faut juger exactement l’état physique de chaque joueur. » Ce jeudi, à la veille de PSG-Monaco au Parc des Princes, Luis Enrique est tout sourire en conférence de presse. C’est normal, Ousmane Dembélé devrait faire son retour dans le groupe parisien ce vendredi, à six jours de l’importantissime huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea. Une info rassurante pour les supporters parisiens, mais une question reste en suspens.

Plutôt que de s’extasier trop vite du retour du Ballon d’or 2025 dans l’effectif, il paraît nécessaire de prendre un peu de recul, et de s’interroger sur la gestion du temps de jeu de Dembélé, dont le physique s’expose très souvent aux blessures. Heureusement pour lui, c’est l’un des domaines dans lequel il a le plus progressé entre sa version barcelonaise et la parisienne. « C’est un homme différent, commentait en février dernier son ex-coéquipier Samuel Umtiti sur RMC. Paris a enchaîné les matchs… On oublie le nombre de matchs, les blessures, pas beaucoup de vacances, et les gens pensent que ce sont des robots et qu’ils peuvent être performants 60 matchs d’affilée. » Mais voilà, depuis deux saisons, Paris est performant, joue sur tous les tableaux et s’adonne à un rythme de matchs effréné.

Retour progressif ou repos forcé ?

Résultat, après une demi-saison étincelante où Dembélé a presque miraculeusement été épargné par les blessures, les petits pépins reviennent de manière régulière. Ces mêmes blessures, qui l’ont privé de 139 matchs en six saisons au Barça. Et connaissant le passif de Dembélé avec les blessures, Luis Enrique ne peut pas seulement se réjouir de voir revenir l’un de ses meilleurs joueurs à la meilleure partie de la saison, mais doit surtout se préoccuper de l’utilisation de Dembélé dans son temps de jeu.

Cette saison, le natif d’Évreux compte trois blessures pour 12 rencontres manquées, deux au mollet et une plus conséquente à l’ischio-jambier (qui représente à lui seul plus d’un tiers de ses blessures). À savoir, les pépins de Dembélé sont davantage d’ordre musculaire, et donc à mettre en partie sur le compte de la fatigue accumulée. C’est même une tendance qui se vérifie sur l’ensemble de sa carrière. Hors maladies et manques d’entraînement, l’attaquant du PSG compte un total de 19 blessures, dont 79% sont d’ordre musculaire (15, très exactement). Comprendre, Dembélé est un joueur qui a besoin de plus de repos que la moyenne, bien que cela paraisse inconcevable dans un club comme Paris. Sur l’exercice en cours, le staff parisien a constamment relancé son joueur en choisissant la carte du retour progressif.

Indispensable à une attaque parisienne qui s’est pourtant très bien débrouillée sans lui après sa sortie contre Monaco, Dembélé est revenu par trois fois de ses blessures en jouant des bouts de match (28 et 25 minutes contre Leverkusen puis Brest à son retour des ischios en octobre dernier, 12 puis deux fois 27 minutes contre Tottenham, Monaco puis Rennes après le mollet en novembre). Et c’est dans cette même logique qu’il sera très probablement utilisé ce vendredi, en entrant en jeu contre Monaco. Mais est-ce vraiment la solution ? Ne vaudrait-il pas mieux essayer de le faire reposer pour de bon, quitte à le mettre à 100% en vue d’un vrai come-back à Stamford Bridge dans un peu plus de dix jours, dans un huitième retour de Ligue des champions qui s’annonce haletant ?

D’autant plus que les petits arrangements et le décalage du match contre Nantes favorisent ce retour à la compétition. Quand on mesure l’importance de Dembélé durant le mois de janvier (décisif contre Lille puis Marseille), et la partie de tableau très relevée qui attend Paris en C1 si qualification il y a contre Chelsea, avec un potentiel quart contre Liverpool puis une demie contre le Bayern Munich, le Real ou Manchester City, cette option est à prendre en compte par Luis Enrique et son staff. Un peu de repos forcé sera forcément nécessaire pour que l’international français puisse être en pleine possession de ses moyens dans les grands rendez-vous.

Un gros contrat en Arabie saoudite ? Vitinha n’a pas besoin de ça