Reverra-t-on un jour l'Ousmane Dembélé de 2025 ?

Après un début d’année époustouflant, récompensé par un Ballon d’or, Ousmane Dembélé est à la peine depuis le début de la campagne 2025-2026. Malédiction du Ballon d’or, usure ou simplement surperformance la saison précédente ? Les causes sont multiples.

C’est peut-être à Fontenay-le-Comte, dans le cadre d’un 32e de finale de Coupe de France, qu’Ousmane Dembélé jouera sa dernière partie d’une année 2025 qui restera dans son panthéon. Une année qui malgré tous les honneurs reçus a eu du mal à être bouclée. Transparent dans le jeu face à Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale et auteur d’un tir au but parti s’envoler sur le toit du stade Ben Ali (1-1, 2-1 TAB), Ousmane Dembélé a perdu de sa superbe depuis le lancement de la saison 2025-2026. Une première partie de saison difficile pour le natif d’Évreux, qui a déjà cumulé une blessure à l’ischio-jambier en septembre, une au mollet en novembre et une grippe qui l’a privé des déplacements à Bilbao en Ligue des champions (0-0) et à Metz en championnat (2-3).

Surperformance ou véritable niveau de jeu ?

Où se trouve le vrai Dembélé ? Est-ce le fuoriclasse aperçu à ses débuts en Ligue 1 avec le Stade rennais lors de la saison 2015-2016, ou dans sa version 2025 au PSG ? Est-ce celui qui alternait le bon et le moins bon lors de ses passages au Borussia Dortmund et au FC Barcelone, arrivant à faire lever les foules sur un geste, mais aussi à déclencher la colère des supporters lors de performances jugées décevantes ? Le talent a toujours été présent, mais a parfois laissé place à la frustration, au point même que certains supporters barcelonais se sont réjouis de son départ en 2023.

🏆 Here are the details of the 2025 Men’s Ballon d’Or votes! Ousmane Dembélé claimed victory by a wide margin ✨ 📖 Find all the votes in the new issue of France Football, available this Saturday.#ballondor #dembele pic.twitter.com/lN5OHALpzS — Ballon d'Or (@ballondor) September 27, 2025

Le cru 2024-2025 semblait être celui où enfin le numéro 10 parisien était parvenu à aligner les astres pour exploiter son plein potentiel. Une saison record à 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues, avec 21 buts rien qu’en Ligue 1 et un trophée de meilleur buteur du championnat de la saison. Finisseur implacable, régularité et fiabilité semblaient être devenus les maîtres mots de Dembélé. Mais l’idylle semble s’être consommée au soir de la finale de la Coupe du monde des clubs, où le futur Ballon d’or 2025 était resté muet lors du revers face à Chelsea (3-0).

Les bonnes résolutions de janvier

Si les supporters et observateurs peinent à reconnaître le joueur qui a porté le Paris Saint-Germain jusqu’à son premier sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier, sa fin de saison dernière a tout de même occulté que la première partie de l’exercice 2024-2025 n’avait pas non plus été flamboyant pour l’ancien Blaugrana. Entre la reprise de la Ligue 1 le 14 septembre face au Havre et le dernier match de championnat du mois de décembre contre Lens, l’international tricolore avait inscrit 8 buts, 9 toutes compétitions confondues. Bien loin de ses 15 réalisations en Ligue 1 et 8 en Ligue des champions les six mois suivants. Ces statistiques folles avaient permis à Dembélé d’être le premier joueur, depuis George Weah en 1995, à remporter le Ballon d’or lors de sa première nomination. Mais cette saison, l’attaquant parisien n’a inscrit « que » 3 buts et délivré 3 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues. Pire encore, depuis le 29 octobre dernier, date de la rencontre face à Lorient (1-1), Dembélé n’a plus joué plus d’une demi-heure et n’a pas enchaîné deux matchs comme titulaire depuis fin août.

Meilleurs buteurs en @Ligue1 en 2025 : - MASON GREENWOOD 22⚽️ - Estéban Lepaul 17⚽️ - Ousmane Dembélé 15⚽️ - Mika Biereth 15⚽️ - Emanuel Emegha 15⚽️ - Amine Gouiri 12⚽️ - Gonçalo Ramos 12⚽️ - Lucas Stassin 11⚽️ - Arnaud Kalimuendo 11⚽️ #OMASM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2025

Cette longue et éprouvante saison semble avoir réveillé ses vieux démons : les blessures. Comme beaucoup de vainqueurs du BO, à l’instar de Rodri la saison précédente qui a été éloigné des terrains après une rupture des ligaments croisés et qui peine à retrouver son meilleur niveau, le numéro 10 parisien a lui aussi vu son corps lui dire stop. Entre ses blessures à l’ischio, au mollet et des maladies diverses et variées, Dembélé a manqué 11 rencontres avec le PSG sur les 24 disputées par les Parisiens depuis le début de la saison.

Pour autant, Dembélé conserve la totale confiance de Luis Enrique et de ses coéquipiers, comme l’a rappelé Nuno Mendes après la finale de Coupe intercontinentale : « Ce n’est qu’un match. Il n’était pas à son niveau maximum. Il revient de blessure, même si ce n’est pas une excuse. S’il rentre, c’est qu’il est bien pour jouer, mais aujourd’hui, ce n’était pas son jour. » Avant le déplacement sur la pelouse de Metz le 12 décembre dernier, Luis Enrique a notamment confié en conférence de presse qu’il aurait aimé l’avoir dans le groupe « dans des conditions optimales. C’est dommage pour l’équipe et pour lui. On sait ce qu’il peut apporter. Mais nous devons gérer son absence, et faire en sorte de pouvoir le retrouver dans les meilleures conditions. Il a été malade ces derniers jours, il a repris l’entraînement individuel, et il y a aussi de la récupération. Il faut être prudent avec chaque joueur qui est blessé. » Prudence étant mère de sûreté, reste à savoir si Dembélé parviendra à retrouver de la confiance et à enchaîner de nouveau les rencontres après la trêve hivernale.

